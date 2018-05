"El PP maniató a Zaplana, lo arrastró hasta la sede de Cs, llamó al timbre y salió corriendo"

El Mundo dice que "el PNV sostiene a Rajoy y pacta la 'nacionalidad vasca' con Bildu". El PNV y Ciudadanos, no se nos olvide. El editorial de Rosell dice que "una vez más, nos encontramos ante la insufrible anomalía de nuestra democracia por la que los partidos no nacionalistas son rehenes de formaciones nacionalistas a la hora de sacar adelante" los presupuestos. Obvia el sí de Rivera y carga contra el PSOE, que "ha perdido una valiosa oportunidad para anteponer el interés general al electoralismo partidista". Cuenta Álvaro Carvajal con gran ingenuidad que "Kichi abandera el divorcio de la izquierda con Podemos con Pablo Iglesias". Por Dios, Álvaro, Kichi no tiene media hostia para Pablo. Antes se divorciarán Kichi y Teresa. Arcadi Espada atiza a El País por la embestida contra Rivera por el acto del domingo amenizado por Marta Sánchez. Y le recuerda que "no hizo lo mismo nuestra prensa cuando Pedro Sánchez dio un mitin donde la bandera española ocupaba más espacio que los asistentes". "La bandera constitucional está en las calles de Cataluña y del resto de España como reacción naturalísima al asalto de la democracia llevado a cabo por los nacionalistas. Y es positivo que esa reacción pueda vertebrarla Ciudadanos, porque Cs no es un partido nacionalista. En sus manos la bandera es el símbolo del obstinado empeño español de que puedan vivir juntos los distintos". Parece que el fundador de Ciudadanos ha hecho las paces con su criatura tras una larga etapa de crisis. David Gistau se parte con la última ocurrencia del PP para tapar la corrupción. "Maniató a Zaplana, lo arrastró hasta la puerta de la sede de Cs, llamó al timbre y salió corriendo. Y a ver si cuela". Patético.

El País dice que "el PNV salva a Rajoy sus Presupuestos pese a la vigencia del 155". En fin, compañeros separatas, esto es lo que hay. La pela es la pela, ya sabéis. Dice el editorial que la aprobación de los presupuestos "es una buena noticia" porque "castigar a Rajoy castigando a la vez a todo los españoles no es buena política". Tortazo al PSOE. El caso es que "obedeciendo a sus propios cálculos de interés político, económico y electoral, Ciudadanos y el PNV han decidido apoyar los presupuestos". El PNV les ha dicho a los sediciosos catalanes que si pensaban que iba a "sacrificar las considerables ganancias para su comunidad autónoma logradas en la negociación en aras de satisfacer" los caprichitos de Puchi, iban listos. Aquí cada uno que se busque las habichuelas. Y Aizpeolea, no sé, me preocupa, parece que está mayor. Pues no dice que "el PNV ha pretendido evitar un adelanto electoral que sólo interesa a Ciudadanos". Pero hombre Aizpeolea, si Rivera hubiera querido un adelanto electoral no hubiera aprobado los Presupuestos. A algunos se les empieza a ir la pinza.

ABC dice que "el PNV cierra la crisis de los presupuestos y abre la del soberanismo vasco". Dice Bieito Rubido en su editorial que "de nuevo, España sucumbe al secuestro de su mayoría por la minoría nacionalista, porque, en este caso, el PSOE no se ha prestado a formar un consenso de interés nacional (…) Es hora de que el constitucionalismo se una y reaccione". Llevas el reloj atrasado, Bieito. Cuartango está preocupado. "Rajoy está triste", "no sonríe". "¿Qué le pasa al presidente? Lo malo es que su estado de ánimo es contagioso y todos hemos perdido también nuestra sonrisa". Hombre, señor Cuartango, no exagere, la habrá perdido usted. Isabel San Sebastián también está triste, incluso llora, pero no por Rajoy, que le importa una higa. Isabel llora porque "las cruces amarillas plantadas en esas playas rubrican la defunción del orden constitucional en un pedazo de España". Una guerra civil en ciernes alentada irresponsablemente por Alemania, que ha dado alas a los violentos con su respaldo al nacionalismo y al golpe. Ya les llegará su momento de lamentarlo.

La Razón anuncia a bombo y platillo que empieza la temporada de caza de Ciudadanos. "Rajoy ata la Legislatura y pasará a la ofensiva contra Cs", los bobos esos que le han aprobado los presupuestos. "Rajoy, vía libre para la remontada", titula Marhuenda su editorial, que con gran satisfacción dice que "Ciudadanos apoyó los PGE, los ha hecho suyos y los ha defendido", los muy gilipollas. "Sin embargo, Albert Rivera está demostrando mucha precipitación y sobregestualización (…) Si Rajoy es fiel a sí mismo, que lo será, el equilibrio y centralidad serán las armas que frenen la ansiedad de Rivera". ¡A por ellos! Carmen Morodo da cuenta en su crónica de las aviesas intenciones del PP. "Con los presupuestos ya en el bolsillo va a haber mucha más dureza". Vamos, que el aprovechategui, los desprecios y los insultos que les dedican cada día desde el PP a Ciudadanos les van a parecer caricias comparado con lo que les espera. Por tontos.

La Vanguardia dice que "el PNV elude el 155 y facilita a Rajoy acabar la legislatura". Cuenta Enric Juliana que "Aitor Esteban colgó el teléfono a un diputado catalán después de transmitirles, hace unos días, cuál era la opinión del PNV sobre la situación política en Catalunya y su repercusión" en el tema de la pasta. "Fue una conversación dura. El portavoz del PNV estaba enfadado. Tan enfadado que casi dejó con la palabra en la boca a un interlocutor que podríamos situar en el sector moderado del soberanismo catalán", ese del que algunos hablan pero que nadie ha visto. Según Juliana, Esteban le dijo que mandara a Puchi al carajo, porque su "estrategia está teniendo como principal consecuencia una mayor proyección electoral de Ciudadanos en toda España". Y eso sí que no, por ahí no pasa ningún nacionalista que se precie. Lo mismo Rivera tendrá que arrepentirse pronto de su voto de ayer al sostener a Rajoy.