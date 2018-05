Rivera insinúa el final de la legislatura: "Hay un antes y un después"

Albert Rivera se ha apresurado a convocar de improvisto una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados tras hacerse pública este jueves la sentencia del Caso Gürtel, en la que, por primera vez en la historia de la democracia, se condena a una organización política, el Partido Popular, por corrupción, un hecho que a su juicio marca un importante hecho diferencia: "Una cosa es que un partido tenga imputados y le pidas que los aparte, como hemos hecho con la senadora Barreiro, con Chaves y Griñán, con casos de corrupción en la Comunidad de Madrid. Y otra cosa bien distinta es que el juez pruebe, y determine, que ese partido es un partido corrupto y un partido condenado por corrupción".

El líder de Ciudadanos ha anunciado que en la próxima reunión de la Ejecutiva de la formación, donde están los principales líderes territoriales, planteará qué medidas tomar ante un hecho que, a su juicio, trastoca la legislatura y su relación con Mariano Rajoy, sólo veinticuatro horas después de haber respaldado los Presupuestos Generales del Estado.

Una situación grave en un momento delicado

"Hay un antes y un después en la relación del Gobierno con la oposición y, en particular, en la relación del Gobierno con el constitucionalismo y con Ciudadanos. España se merece un Gobierno fuerte, España se merece un Gobierno limpio. No les voy a engañar, nos parece una situación muy grave, nos parece una situación muy delicada para España, en un momento como este" ha asegurado, en una inequívoca alusión a la amenaza secesionista, que remarcaba: "Los españoles se merecen un Gobierno que no esté en jaque y que no dé la peor imagen de España".

Rivera no ha especificado qué medidas se tomarán. La reunión de la Ejecutiva se celebrará en las próximas semanas. Se trata de la Ejecutiva ampliada, que se reúne de forma ordinaria una vez al mes.