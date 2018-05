La portavoz del grupo municipal Liberales en el Ayuntamiento de Benidorm, Gema Amor, que fue miembro del gobierno del expresidente de la Generalidad Valenciana Eduardo Zaplana, ha lamentado la actuación del PP, que no tardó 21 minutos en darle de baja, y la ha enmarcado el "deporte nacional que es la envidia y el rencor", en alusión a la reacción del partido tras la detención del ex ministro.

En declaraciones recogidas por Europa Press, señala que el PP, "que tenía que dar ejemplo de los más esenciales preceptos del Estado del Derecho, se ha cargado la presunción de inocencia" y ha criticado al coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, que ha justificado la rápida actuación por pertenecer Zaplana al pasado.

Asimismo ha calificado de "penosas" las declaraciones del actual portavoz en el congreso, Rafael Hernando, renunciando a lo que es "una gran parte del pasado del PP sin dejar el más mínimo resquicio a la defensa". Cabe recordar que Hernando fue portavoz adjunto del partido cuando Zaplana era el portavoz en el Congreso.

"Ha añadido que debe ser el único caso en el que se ha actuado de forma autónoma, cosa que dudo. No han dejado ninguna posibilidad de que se pueda defender ni de conocer la causa, ni el mínimo beneficio de la duda", ha dicho.

Las "diferentes varas de medir del PP tras la fulminante" actuación con Zaplana demuestra "que no se le tiene respeto a la persona" y que el partido se encuentra en total descomposición, a la deriva, que no respeta su pasado", dice la ex consejera, que también ataca a Bonig diciendo de ella que nadie "espera nada de ella".

Además de no respetar la presunción de inocencia, añade, "hemos tenido que asistir al dantesco espectáculo de que el PP dé crédito al autodenominado 'yonky del dinero', con una película de ciencia ficción con una versión inverosímil de un imán sirio y el altillo. Lo único que se ha podido demostrar es que el empresario sirio existe y que ha dicho que es falso".