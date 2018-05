Cs exige elecciones a Rajoy o impulsará una "moción instrumental" para disolver las Cortes

Ciudadanos cree que Mariano Rajoy debe dar "la voz a los españoles" ante una "legislatura liquidada" por la sentencia sobre el caso Gürtel, tal y como ha asegurado este viernes en Valencia el secretario general naranja, José Manuel Villegas.

Pero si el presidente del Gobierno no accede a esa petición, Albert Rivera valorará presentar una moción de censura que su número dos ha calificado de "instrumental", es decir: con el único objetivo de convocar elecciones.

Villegas ha calificado de "débil e inútil" además de "insostenible" al Gobierno, la misma semana en que Ciudadanos ha votado a favor de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, la mano derecha de Rivera ha arremetido contra Pedro Sánchez y la moción de censura presentada ya en el Congreso de los Diputados, por considerar que tiene excesivas "prisas".

"Sánchez no ha hablado con nosotros"

"El señor Sánchez no ha hablado con nosotros, por lo tanto no ha recabado el apoyo de Ciudadanos" ha señalado Villegas, quien ha asegurado que Ciudadanos no estará en una moción que apoyan "los independentistas y los populistas" porque, ha señalado, esa no es la "solución" que necesita España ante la crisis institucional desatada por la corrupción del partido en el Gobierno.

La propuesta de instar a Rajoy a un adelanto electoral se discutirá el próximo lunes en una Ejecutiva Nacional extraordinaria. Aunque Villegas considera que hay que esperar semanas para tomar una decisión definitiva, para que se "terminen de aprobar los Presupuestos" y para que se decida el futuro del artículo 155 aplicado en Cataluña, que Ciudadanos pide extender.

Los requisitos y los plazos

Si Ciudadanos decidiera presentar una moción de censura con Albert Rivera de candidato, tendría de plazo para registrarla hasta cuarenta y ocho horas después de que la cámara baja admitiera a trámite la moción ya registrada del PSOE, algo que ocurrirá el martes, en la reunión de la Mesa. Es decir, que el grupo de Ciudadanos podría registrarla hasta el próximo jueves, aunque no le bastaría con sus treinta y dos diputados, sino que necesitaría otros tres para alcanzar la décima parte que establece el reglamento.

Aunque este jueves Rivera decía que, ante la envergadura de la situación, no tomaría ninguna decisión hasta consultar a su Ejecutiva ampliada, la que incluye a los dirigentes territoriales, veinticuatro horas después ha decidido fijar postura y comunicársela el lunes al órgano directivo del partido.