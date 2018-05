La guerra de los lazos llega al 'Parlament' y causa una fuerte bronca entre C's y los nacionalistas

La tensión y los enfrentamientos en las calles por la invasión de lazos amarillos separatistas ha llegado al Parlament con una agrio enfrentamiento entre los grupos nacionalistas y Ciudadanos, cuyo diputado Carlos Carrizosa ha retirado un lazo amarillo colocado en la bancada vacía correspondiente a los consejeros del gobierno autonómico, justo delante del espacio que ocupa Ciudadanos. La primera fila del hemiciclo tan sólo estaba ocupada por el presidente de la Generalidad, Quim Torra, a un lado, y un lazo amarillo al otro.

Carrizosa ha quitado el lazo porque no hay ningún consejero preso sino exconsejeros que a pesar de estar designados por Torra no pueden tomar posesión. La diputada Elsa Artadi ha repuesto el lazo en el escaño y Carrizosa lo ha vuelto a retirar en medio de una notable bronca.

El presidente de la cámara, Roger Torrent, ha espetado a Carrizosa que "usted no es nadie para retirar ningún símbolo de los escaños" y ha acusado a los diputados de Ciudadanos de "no guardar respeto a la institución". "No permitiré que esto se convierta en un patio de escuela". Carrizosa ha protestado enérgicamente y Torrent, desbordado, ha suspendido durante unos minutos el pleno. Finalmente se ha acordado que el lazo se sitúe al lado del presidente Torra y no delante de Arrimadas. Ha sido necesaria una reunión de los representantes de los grupos para llegar a ese acuerdo.

Desde el arranque de la legislatura, los diputados separatistas colocan grandes lazos amarillos en los escaños vacíos de Oriol Junqueras, Puigdemont, Antoni Comín, Josep Rull y Jordi Turull.

A finales de la pasada legisaltura, una diputada de Podemos retiró unas banderas de España que los diputados del PP habían dejado en sus escaños cuando se ausentaron para no votar las leyes de "transitoriedad" que precedieron a la proclamación de la república.