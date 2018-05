Emergencia nacional: 'El Mundo' y 'El País' exigen a Rajoy que convoque elecciones ya

El Mundo dice que "La moción temeraria de Sánchez conduce a España al bloqueo". Remake de la investidura de hace dos años. Francisco Rosell pide elecciones ya. Comienza el editorial sacudiendo a Pedro Sánchez hasta en el cielo de la boca. "La decisión del secretario general del PSOE ha sido precipitada e irresponsable y solo responde a las irrefrenables ambiciones de poder. No es ético aspirar al poder a cualquier precio", menuda pieza que está hecho el leal Pedro. Pero dicho esto, "es necesario que Rajoy tenga un gesto de honestidad política y convoque nuevos comicios para que los ciudadanos decidan libremente quién debe estar al frente del Gobierno y evitar el bloqueo institucional". ¿Honestidad política? ¿Eso existe? Viendo cómo salió ayer, como un Miura, Rajoy habrá llamado ya al carpintero de urgencia para que le atornille bien al sillón de La Moncloa.

El País constata que "Sánchez activa la censura; Rajoy rechaza las elecciones". Indiscutible, eso pasó ayer, pero por darle un poquito de imaginación al titular tampoco pasa nada. Cebrián también pide elecciones anticipadas. Y desde la portada, como cuando pidió la dimisión de Zapatero. Ni un reproche a Pedro mientras a Rajoy le parte la cara. "Su autoridad política y moral es ninguna". "La gobernabilidad de España no puede estar en manos de un líder político que ha perdido toda credibilidad". Ya sabe Rajoy quién reparte certificados de credibilidad. "Perdida la confianza en el líder del partido que gobierna ese país, toca dar la palabra a los ciudadanos para que se pronuncien. Ir a las urnas es la opción para lograr una alternativa de Gobierno estable y coherente" porque con la casa de locos que tenemos ahora en el Parlamento no hay ninguna "combinación" posible. "Es un momento de emergencia nacional que no se puede resolver con componendas partidistas. Por lo tanto, cualquier acuerdo ha de pasar por unas elecciones anticipadas que pongan fin a una legislatura que, en la actual situación, sería agónica, toda vez que Ciudadanos ha retirado su apoyo al ejecutivo. Sobre la moción advierte a Sánchez: "Hacer concesiones a los secesionistas es cruzar una línea roja", chavalín "Es necesario pensar en una mayoría capaz de obligar a Rajoy a consultar a los ciudadanos". Pues hala, a pensar porque de que lo vaya a hacer voluntariamente ni hablamos.

ABC se lanza a la yugular del líder socialista. "Sánchez se entrega al separatismo para intentar echar a Rajoy". Bieto Rubido se lía a leches con Sánchez. "Si realmente el interés de España fuera el motivo de esta moción, el PSOE había valorado otras opciones que no implique votos sucios de formaciones que son responsables de la sedición en Cataluña, o que buscan el desmantelamiento de la democracia constitucional del 1978". El paso es "oportunista y hambriento de poder", son capaces de todo para "derribar a Rajoy". De leal al mismísimo demonio en unos días, hay que ver cómo cambia el cuento. "El principal problema de España hoy es la unidad nacional y Sánchez ayer la debilitó. Lo pagara en las próximas elecciones", dice muy cabreado, "que podrían llegar pronto, porque el reto de Rajoy de completar la legislatura es posible, pero a estas horas harto complicado". Después de atracar a los españoles para aprobar los presupuestos y mira. Qué poco dura la alegría en la casa del pobre.

La Razón intenta asustar, a ver si cuela. "La moción de Sánchez dispara la prima de riesgo y tumba al Ibex". Y "Rajoy, ni elecciones ni dimisión", que quede claro. Marhuenda se atrinchera en Moncloa con su jefe. "Ni moción de censura ni elecciones". Ya me lo imagino en la puerta del despacho de Rajoy con una espada en lo alto impidiendo que nadie se acerque. "Se reproduce la misma tendencia a entender el parlamento como una plataforma para sacar brillo aun liderazgo cada vez más opaco y hacerlo no tanto para perjudicar al inquilino de La Moncloa sino a quien le está restando votos: Ciudadanos, al único que le interesa en estos momentos celebrar elecciones". ¿Entonces a qué viene tanta alarma? "¿Realmente Sánchez aceptaría los votos de ERC y el PDeCAT, los partidos que encabezaron el golpe contra la democracia? Hay prisa, demasiada prisa", le reprocha a Sánchez como otras veces ha hecho con Rivera. "Pero el tiempo político lo sigue marcando Rajoy y, si nos guiamos por su declaración de ayer, agotará la legislatura a la espera de que sean las urnas las que hablen". Eso ya lo veremos Marhu, no tiene mayoría ¿recuerdas? Mejor no ponerse chulo, no es el momento. A juzgar por la información de Carmen Morodo, este tic autoritario es más bien un ataque de pánico. "La dirección popular está preocupada y no descarta del todo que lleguen a sumarse los votos para tumbar al Gobierno". ¿Hay mieditis, Mariano?

La Vanguardia, en representación de la prensa nacionalista, dice que "La moción de censura topa con las condiciones de Cs". Las condiciones de no gobernar con golpistas, sí, están locos estos Ciudadanos. El editorial tampoco es que se rompa mucho la sesera. "La moción puede acabar -o no- con del Gobierno popular". Ya, que listos, hasta ahí llegamos todos. Ellos optan por que no, porque "tanto la aritmética de un parlamento fragmentado por los achaques del PP y del PSOE o la pujanza de Podemos y Ciudadanos como una coyuntura política encrespada hacen difícil que la moción progrese hasta dar la presidencia del Gobierno a Sánchez". Hagan sus apuestas, señores.

Parte de guerra en Cataluña: a lazazo limpio en el Parlament.