Mayor Oreja: Hay una "crisis de nación" y un escenario que produce "pánico"

El exministro de Interior Jaime Mayor Oreja ha asegurado hoy que en España hay una "crisis de nación" que lleva a un escenario que "a algunos nos produce pánico", y ha advertido de que el "desorden lleva a un mayor desorden".

"Todo lo que significa más populismo, más extremismo, no nos lleva a buen puerto", ha asegurado Mayor Oreja a los periodistas antes de presentar en Valencia la plataforma cultural en defensa de la libertad One of Us (Uno de nosotros).

"Caminamos con inquietud a un escenario que, sin duda, a algunos nos produce pánico; más allá de una sigla o de otra vamos a una situación presidida por el desorden, porque se están perdiendo a chorros valores y referencias que deberían ser permanentes", ha indicado.

El exministro no ha querido pronunciarse sobre la situación que está viviendo su partido tras la sentencia del caso Gürtel y la moción de censura presentada por el PSOE, pero ha indicado que "normalmente el desorden conlleva más desorden, no más orden", y ha añadido que con "lo que pasó ayer o anteayer todo es más desordenado, nos lleva a mayor desorden".

"A veces hay algunas enfermedades que hacen bueno eso de que es peor el remedio que la enfermedad", ha indicado Jaime Mayor Oreja, para agregar que "si esto nos aboca a una especie de asociación de populismos y de posiciones nacionalistas que en el fondo son populistas, es evidente que es un escenario inquietante".

Ha asegurado que está viendo en Europa que hay "una crisis brutal que afecta a cada uno de los países europeos, de una manera diferente, pero es la misma crisis de valores".

"En España, sin duda, tenemos una expresión de una crisis de nación como el valor que está mas puesto en crisis, de igual manera que en Italia tienen el valor del desorden asegurado", ha explicado.