Golpe a Iglesias: más de un 30% de los que han votado en la consulta pide su dimisión

Las bases de Podemos le asestaron este domingo un golpe a Pablo Iglesias y a Irene Montero. Un 31% de los inscritos que votaron en la consulta para decidir si tenían que dimitir o no tras la compra de su chalé de más de 600.000 euros en la Sierra de Madrid han pedido a los dirigentes de Podemos que se marchen.

"¿Consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de la secretaría general de Podemos y de la portavocía parlamentaria?", era la pregunta que plantearon los dos dirigentes morados a sus bases. Tras casi una semana de votaciones, 128.300 personas (68,42%) han dicho que sí mientras que 59.224 (31,58%) han optado por el "No, deben dimitir".

A pesar de que la participación ronda el 38% (188.176) de los inscritos en Podemos (que son un total de 487.772), ha sido una de las consultas internas que más votantes ha congregado, superando incluso la participación de Vistalegre II que se quedó en 155.190 personas.

Esperaban más

Con este resultado, Pablo Iglesias no se marchará. Así lo aseguró en una carta que envió a sus militantes después del recuento en la que, aunque señaló que "tomaba nota" de lo sucedido, ni se planteó dimitir. Fuentes de Podemos reconocieron, eso sí, que esperaban que el apoyo llegara al 75 u 80% .Deseos que no se cumplieron ya que el líder de la formación morada y su número dos no alcanzaron ese límite y se quedaron con un 68%.

A esto hay que sumarle otra mala noticia para Iglesias, que ha caído en picado en cuanto a popularidad. En Vistalegre II, el congreso estatal que Podemos celebró en febrero de 2017, un 89% de las bases que votaron le dieron su apoyo. Ahora, son tan solo un 68%.

En un año y medio, el líder del partido de los círculos ha perdido un 21% de respaldo entre sus más fieles. Sus acólitos. Porque, cabe destacar, que los que participan en estas consultas no son simples votantes, son los que están involucrados con el partido, personas que antes habían seguido lo marcado por Iglesias en las consultas anteriores.

Por otro lado, también es remarcable que prácticamente no ha tenido una oposición interna destacable en todo el proceso de votación. Tan solo miembros de la corriente Anticapitalista (que representa al 10% del partido) cómo el alcalde de Cádiz José María González ''Kichi', y alguna dirección autonómica, como la andaluza o la asturiana, salieron en los últimos días a mostrar su disconformidad con la compra del chalé.

Así las cosas, Iglesias sale tocado pero no hundido, con menos apoyo y con la lección aprendida: 1 de cada tres inscritos que votan en Podemos ya no baila al son que toca su líder.