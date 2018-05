El doble rasero de Iglesias: invita a Sánchez a marcharse si fracasa su moción de censura

A Pablo Iglesias ni se le pasó por la cabeza dimitir después de que uno de cada tres inscritos que votaron en la consulta sobre la compra de su chalé así se lo pidiera. Tampoco pensó en marcharse cuando el año pasado perdió una moción de censura. Pero ahora, el líder de Podemos invita a Pedro Sánchez a dejar la política si fracasa la suya.

En una entrevista en Radiocable, Iglesias ha demostrado su doble rasero en esta materia asegurado que si el secretario general del PSOE no consigue los suficientes apoyos para que la moción salga adelante, Sánchez estará fuera de la política. "Sería un fracaso estrepitoso", ha asegurado el líder morado.

"Esta no se ha planteado como una moción de censura de la dignidad como la que nosotros planteamos el año pasado o como la que planteó Ángel Gabilondo en la Comunidad de Madrid. Creo que el escenario de que Pedro Sánchez no gane la moción, no imagino mayor fracaso. Creo que él no contempla esa posibilidad. Esa posibilidad le situaría fuera de la política".

También con Cs

En la entrevista, Iglesias ha recordado que apoyarán la moción del PSOE "sin condiciones", ya sea para gobernar o para convocar elecciones. Votarán a favor, incluso, si es con Ciudadanos.

"Ya hemos dicho que sí. Si va de la mano de Ciudadanos, será una moción técnica para convocar elecciones. Nosotros preferiríamos un gobierno que durante casi dos años pudiera implementar un programa de regeneración y de rescate social pero si Sánchez y Rivera quieren ir a elecciones, no nos vamos a oponer", aseguraba el líder de Podemos que añadía que "no creo que Pedro Sánchez quiera gobernar con nadie", pero que "si quiere gobernar tendrá que hablar con gente que evidentemente le van a plantear exigencias", como Bildu, el PNV o el PDeCAT.

"No tengo nada de lo que avergonzarme"

Iglesias también ha valorado en esta entrevista la consulta en la que un 31% de los inscritos que han votado han pedido que dimita. "Me hubiera gustado tener un porcentaje más amplios" de apoyo, ha reconocido el líder de Podemos que ha añadido que"no tengo nada de lo que avergonzarme. Yo estoy muy orgulloso de las decisiones que he tomado", ha insistido un Iglesias que se ha felicitado porque "no hay ningún otro dirigente político en España que haya obtenido casi 130.000 apoyos".

También ha presumido de haber instaurado el mecanismo revocatorio en España: "Ahora, el mecanismo revocatorio ya se ha probado. A partir de ahora, cada vez que esto ocurra con un dirigente político en España la gente va a tener en la cabeza que existe un mecanismo revocatorio y que es de justicia que ese dirigente ponga su responsabilidad en las manos de los que le eligieron".