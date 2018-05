Esta vez no hay dobleces. No hay ruido ni boicot al intento de Pedro Sánchez para llegar a la Moncloa. Porque la inmensa mayoría de los barones no cree que esto sea lo que ocurrirá el viernes por la tarde cuando se vote la moción de censura presentada por su secretario general. Tanto partidarios como detractores pedristas han enmarcado la iniciativa en una moción "ética" que han compartido para no tolerar la corrupción del PP.

Aunque hay un pero. El cierre de filas de los barones va a acompañado de una advertencia: no tolerarán concesiones a los independentistas a cambio de un voto a favor a un gobierno alternativo del PSOE. El motivo por el que Pedro Sánchez ha dejado claro que no negociará con ninguna formación y que se presentará con el programa del PSOE y sin negociar nada a cambio ha sido el clavo ardiendo al que se aferran los críticos para recordar que "no puede haber ni acuerdos ni concesiones con los independentistas".

Así lo afirmó la presidenta andaluza, Susana Díaz, quien dijo confiar en la palabra de su secretario general, Pedro Sánchez, y advirtió que "quienes quieren destruir nuestro país no pueden ser parte de él". Y que "bastará con la responsabilidad que siempre hemos tenido los socialistas con España. Díaz también defendió la utilización de la moción de censura porque "el PP está inhabilitado" tras la sentencia de Gürtel y el PSOE "ha utilizado un instrumento de la Constitución española. Espero y confío que la decisión del partido va en esa línea".

Una advertencia que también hizó el presidente manchego, Emiliano García-Page: "no aceptamos un Gobierno de España dependiente de los grupos independentistas". Insistió en se puede negociar con Ciudadanos y Podemos porque hay un "espacio razonable" para el entendimiento con los dos partidos que desemboque en elecciones generales. "Los ciudadanos en 48 horas se han convencido de que la solución política en España pasa por la salida de Mariano Rajoy y del Gobierno del PP".

Quien no puso el énfasis en el apoyo independentista fue Ximo Puig que no quiso mojarse sobre si fracasará o triunfará la moción de censura... o sí. "Se gana seguro, el PSOE ha hecho lo que tenía que hacer. Cada uno, ante una crisis o emergencia debe hacer lo que tiene que hacer y el PSOE lo ha hecho, por lo tanto el PSOE ya ha ganado". A su juicio, "hay muchos que están ahora con la calculadora electoral. Lo que me interesa es que esto sea un impulso ético porque los ciudadanos lo merecen. Todos los diputados tienen derechos constitucionales y los deberían defender". Esto, en cualquier caso, "esto nos lleva a unas elecciones más pronto que tarde".