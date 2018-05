Pedro Sánchez defiende su 'moción ética': "El PSOE tenía que dar una respuesta"

Una autojustificación. En eso ha consistido el discurso del candidato a la moción de censura, Pedro Sánchez, ante el Comité Federal del PSOE. Una intervención que ha comenzado hablando de la sentencia de Gürtel, de la necesidad de regenerar la democracia y de que el PP pase a la oposición y en la que ha pretendido defender que la 'moción ética' responde más a una necesidad de visibilizar al PSOE como alternativa de Gobierno que como gobierno en el presente inmediato.

Traducido: que su 'moción ética' no tiene visos de prosperar. "El PSOE no tenía otra opción. El PSOE tenía que dar una respuesta", dijo el secretario general del PSOE para acto seguido "apelar a los 350 diputados porque lo que está en juego es la confianza en la política y en las instituciones". "La pregunta que se tienen que hacer es si Mariano Rajoy puede seguir siendo presidente del Gobierno sí o no".

Sánchez defendió que estamos ante una situación de "emergencia institucional", que "un partido tan importante como el PP merece pasar a la oposición". Se refirió también a las descalificaciones del PP y el Gobierno sobre el PSOE y aseguró que "el PP dice o yo o el caos. Señor Rajoy, ni usted ni el caos". Frente a ello, su hoja de ruta: "moción de censura, estabilidad y elecciones". Pero la convocatoria de elecciones después de la estabilidad. Esto es, no de forma inmediata.

Se dirigió a los grupos parlamentarios que podrían apoyarles como "aquellos que consideren que hay que abrir una nueva etapa" para pedir una reflexión sobre "lo importante, que es si Mariano Rajoy puede seguir siendo presidente del Gobierno de españa". Y focalizó toda la crítica en un presidente acabado y una "legislatura agotada", dijo poniendo voz a quienes creen que la convocatoria de elecciones anticipadas debe suceder al debate de la moción aún en el caso de que ésta fracase. "Esta moción está motivada por la no autoexigencia de Mariano Rajoy. Tras esta sentencia el no hacer nada se acabó".