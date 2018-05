Cambio de estrategia: Sánchez inicia contactos tras reconocer que su moción no suma

La ronda de contactos ya ha comenzado. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha confirmado este martes que "por supuesto" ha iniciado ya la interlocución "de cortesía" con los grupos parlamentarios para obtener su apoyo a la moción de censura. Según confirman fuentes socialistas, la primera llamada se produjo este lunes por la noche al término del Comité Federal. El propio Pedro Sánchez llamó personalmente al presidente del PNV, Andoni Ortúzar, para buscar un acercamiento.

Según fuentes parlamentarias, también se puso en contacto este lunes por la noche con el portavoz de ERC, Joan Tardá."Pedro le derivó a José Luis Ábalos como interlocutor", explican fuentes del partido independentista. Ábalos también ha sido el encargado de hablar personalmente con el portavoz de Compromís, Joan Baldoví. Fuentes de la formación valenciana han asegurado a LD que "Baldoví le ha dicho al PSOE que tiene el apoyo de Compromís y Ábalos lo ha agradecido".El propio Baldoví ha confirmado que este martes ha mantenido una reunión con Ábalos a las 10:00 horas.

Desde el PDeCAT, por su parte, aseguran que tan solo ha habido un intercambio de "mensajes de cortesía" entre Pedro Sánchez y su portavoz parlamentario, Carles Campuzano.

Con la única formación con la que no se ha producido contacto alguno "todavía" es con Ciudadanos, según confirman fuentes de la dirección del PSOE. Precisamente los de Rivera son el partido preferido por la mayoría de los barones consultados por este periódico en el Comité Federal de este lunes. En cambio, es la última opción del secretario general del PSOE, que intenta amarrar primero la llamada 'alianza Frankenstein'.

Reunión de grupo

Pedro Sánchez lo dijo ayer en privado en el turno de réplica del Comité Federal: "Es complicado por aritmética conservadora del Congreso pero siempre habrá merecido la pena"; y lo ha repetido este lunes pero ya públicamente en la reunión de su grupo parlamentario en el Congreso: "No nos engañamos, sabemos perfectamente cuál es la aritmética política". Es decir, que no suma.

Y ahí es donde ha abierto un flanco de oportunidad con los partidos de la oposición a quienes pide: "Hablemos, tendamos puentes para estabilizar la vida política en nuestro país". Una vía de diálogo que el secretario general del PSOE propone que se haga sobre la base de su hoja de ruta: primero gobernar, luego –no concreta cuándo–, elecciones.

"Nuestra hoja de ruta es clara y meridiana: lograr un consenso en torno a la moción de censura a Rajoy; segundo, lograr un consenso en torno a la estabilidad del Gobierno, hoy convulsionada. Y un consenso lógicamente que luego los españoles, con su voto, decidan qué rumbo dar a este país". Y desde ese compromiso inconcreto de convocar elecciones sin fecha, pero con la promesa de dialogar con los grupos parlamentarios, Sánchez ofrece este triple consenso: "Éste es el consenso que yo ofrezco a los 350 diputados que estáis en las Cortes Generales. Triple consenso en torno a moción, estabilidad y elecciones".

En este sentido reiteró su petición a los grupos dubitativos, PNV, ERC y PDeCAT, a que descarten la abstención y opten por "el sí o por el no". Un plebiscito a "los grupos de esta cámara que no pueden mirar para otro lado. Deben responder sí o no". Les instó a "tomar una decisión difícil" y a "asumir su responsabilidad" después de que "el PSOE ha asumido la suya haciendo lo único que podía hacer".

Una moción de censura que "va a exigir lo mejor de nosotros mismos durante las próximas horas y los próximos días y que nos va a llevar a decirle a Mariano Rajoy que su tiempo acabó", dijo recibiendo una prolongada ovación de su grupo parlamentario que se repitió en tres ocasiones más.