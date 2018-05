Iglesias, dispuesto a presentar otra moción de censura a partir del viernes

"Ciudadanos no puede presentar una moción, nosotros sí", con estas palabras Pablo Iglesias abría este martes la posibilidad de que Podemos presente otra moción de cesura a partir del viernes. Una "moción instrumental", muy parecida a la que ya ha propuesto en estos días Ciudadanos, con un fin: convocar elecciones.

Aunque Iglesias ha dicho y ha repetido en los pasillos del Congreso que su "primera opción" es la apoyar la moción del PSOE, ha añadido que "si Pedro Sánchez fracasa el viernes, creo que hay una segunda opción preferible a que siga gobernando el Partido Popular y es trabajar para que haya elecciones generales lo antes posible".

Esto no significa que Podemos vaya a prestar a Ciudadanos los tres diputados que necesita para su moción instrumental, que llevan anunciando días, sino que Podemos presentaría una nueva. "Nosotros no necesitamos prestar diputados a nadie. Ciudadanos no puede presentar una moción, nosotros sí".

Y una vez presentada, entonces, "estaríamos dispuestos a dialogar con Ciudadanos y ya veríamos cuál es el resultado de ese diálogo. Pero, desde luego, quien tiene 67 diputados y no necesita pedir ningún préstamo somos nosotros", ha insistido Iglesias.

Se lo permite el reglamento

En el caso de que la presentara, sería la segunda moción de censura que registra Podemos desde que llegó al Congreso ya que el pasado mayo de 2017 ya utilizaron este mecanismo parlamentario. El Reglamento de la Cámara Baja se lo permite ya que se ha cambiado de período de sesiones.

"Nos parecería sensato, en el caso de que fracase la moción de censura de Pedro Sánchez, intentar lograr que la palabra la tengan los españoles", ha proseguido Iglesias aunque ha insistido en que no es "su primera opción": "Nuestra primera preferencia es un Gobierno progresista presidido por Pedro Sánchez y apoyado por 156 diputados. La segunda: elecciones generales lo antes posible y para eso estamos dispuestos a hablar con todo el mundo".

Candidato

Cuestionado por si él sería el candidato,como ya sucedió en 2017, Iglesias ha afirmado que esa no es su intención porque lo que quiere es buscar un consenso que permita que esta iniciativa salga adelante.

"Habría que buscar una fórmula que garantizara que eso puede salir adelante y yo no tengo el más mínimo interés en ocupar esa posición que ya ocupe. Pero esto, a partir del viernes", ha finalizado.