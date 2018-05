Rajoy está "encorajinado" con Pedro: el verdadero motivo de su "furia"

El Mundo dice que "el PP tranquiliza a sus barones: 'La moción es muy improbable'", después del susto que se llevaron el viernes. Mientras, Pedro explicó ayer que lo tiene todo pensado. "Sánchez no detalla la hoja de ruta y líderes del PSOE exigen que no pacte con el independentismo". Esto ya lo hemos vivido antes. Dice Francisco Rosell en su editorial que lo único que ha conseguido Sánchez con su moción-exprés es "el colapso de un mandato que ya no es viable". "Que la Mesa del Congreso haya fijado para este jueves y viernes el debate de la moción significa que todas partes tienen interés en superar la incertidumbre actual". Un detallazo que nos ahorren otra vez un mes de postureo. "El problema ahora para el secretario general del PSOE es que corre el riesgo de toparse contra el mismo muro de hace dos años", "la condición de no franquear la línea roja del acuerdo con los independentistas". Con la diferencia de que ahora Pedro manda en su partido y hará lo que le venga en gana. Lo de Pedro es de traca. "Ha concebido y ejecutado la moción sin atar antes los apoyos suficientes" y encima yendo de sobrado con 85 diputados y diciendo que "contaba con todos sin hablar con nadie", que esto son lentejas. "En todo caso, lo importante es pasar página lo antes posible a este periodo de inestabilidad, lo que requiere de forma inexorable un adelanto electoral". Con este fin "Rivera ofrece al PP pactar el fin de la legislatura", el muy cándido. El PP ya le ha respondido: "Ni de coña".

El País dice que "el PP quiere un final rápido de la crisis para seguir con Rajoy". Con estas prisas, Rajoy pretende "reducir el margen de maniobra de Sánchez con el resto de la oposición". Pero si Sánchez ya ha dejado claro que no piensa negociar con nadie, que no es no. Dice Carlos E. Cué que, en realidad, el "enemigo a batir" es Ciudadanos. "Todos cercan a Rivera", "todos se mueven para frenar a Rivera. Sánchez sueña con combatirlo desde la Moncloa. Por eso el líder de Ciudadanos nunca le ayudará a llegar. ¿Podrá lograrlo sin su apoyo? Hombre, si le dice a Torra que es un muchacho excelente, se planta en Estremera a rendir pleitesía a Junqueras y se hace un donde dije digo digo Diego con los presupuestos para lograr el apoyo del PNV, puede. Teodoro León Gross comparte diagnóstico con Cué. "El objetivo ahora no es el Gobierno. El verdadero enemigo es Ciudadanos. Nadie teme ahora a Rajoy. Con la legislatura muerta, el miedo es un éxito contundente de Ciudadanos". En Ciudadanos "son conscientes de su paradoja: si facilitasen la moción dando a Sánchez siquiera unos meses en el poder, tendrían al PP atacándoles todo ese tiempo por haber llevado al poder a la izquierda y los separatistas". No parece muy buena idea, la verdad. "Claro que mantener el Gobierno Rajoy hará que se les acuse de cómplices". Bueno, eso ya les viene pasando desde que apoyaron la investidura, menuda novedad. Mejor que se queden quietecitos, al fin y al cabo nadie les ha dado vela en este entierro, allá Pedro con su apaño. Rubén Amón habla del pabliscito. "Deben Iglesias y Montero a su feligresía una jornada de puertas abiertas. No es cuestión de convertir la mansión de Galapagar en la casa del pueblo, pero sería hermoso que los militantes pudieran visitar cada 27 de mayo la morada morada". Y bañarse en la piscina, que al fin y la cabo ellos han contribuido a pagarla. En votos.

ABC alerta de "la peligrosa apuesta de Sánchez". Dice el editorial que si la moción "es rechazada, será un fracaso más" de Sánchez. "Pero si es aprobada, Pedro Sánchez tendrá que comparecer día tras día ante la opinión pública como el portavoz de una coalición que incluye a proetarras y separatistas militantes, a nacionalistas oportunistas y ultraizquierdistas". Y las siguientes elecciones las gana el PP por goleada. ¿Ha pensado en esto Rajoy? Lo mismo le convendría que la moción saliera adelante, total, sólo serían dos años y el horror puede devolverle millones de votos perdidos y destruir a Ciudadanos.

La Razón ve "bloqueo político a 48 horas de la moción de Sánchez". Marhuenda dice que la inaudita prisa de Rajoy es por "la indignación", del presidente contra Sánchez, que le jorobó el partido de Kiev. "Vuelve a comprobar que es difícil confiar en el líder socialista". "Puede pasar de todo, incluso que prospere". Al menos Sánchez "cree que la posibilidad de llegar a la Moncloa es real". Ely del Valle no lo ve. "El problema es que se ha lanzado a la ventana sin tener amarrados los apoyos suficientes y se va a encontrar con que tiene que saltar al campo de batalla con un ejército de mercenarios numéricamente derrotado desde el principio". Pues dirá que era un moción simbólica y punto. Abel Hernández cuenta que Rajoy tiene un cabreo sideral, que "está contra las cuerdas, pero no piensa tirar la toalla. Su propósito es resistir y contraatacar. El presidente ha perdido ya la paciencia con Pedro Sánchez", el hombre de Estado de hace un par de semanas. "Un hombre tranquilo, de naturaleza apacible, nunca se había mostrado tan furioso como cuando se enteró de la moción de censura, a traición, y en el peor momento, del dirigente socialista, al que él había tratado de sostener frente a la galopante invasión de Ciudadanos". Ahora que el bobo de Rivera me había aprobado los presupuestos iba a ir a por él con maquinaria pesada y vas tú y lo estropeas con la moción de censura. ¿Pero tú eres tonto o qué, Pedro? "Encorajinado, cuenta las horas para el enfrentamiento, a cara de perro, en el Congreso. Él, contra todos". Y "el que pierda, adiós". Jesús Rivasés corrobora que Rajoy está muy enfadado. "Rajoy, ocurra lo que ocurra en la moción de censura, no se lo perdonará". Y le llamará aprovechategui, hala.

La Vanguardia dice que "Rajoy confía en el PNV para que fracase la censura". Menudo marrón le ha endosado Pedrito a los nacionalistas vascos. Y mientras, al socialista le sale una inesperada aliada: Pilar Rahola. "La moción debe apoyarse sin exigencias, porque lo que toca es echar a Rajoy". Puf, menudas compañías. ¿En qué jardín te has metido, Pedro?