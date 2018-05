Ciudadanos pide al PP una "voladura controlada": que Rajoy dimita y Santamaría frustre la moción

A veinticuatro horas de que comience el debate de la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, cunde el convencimiento en el PP y en Ciudadanos de que el secretario general del PSOE tiene atados los apoyos necesarios, incluido el PNV, para poder ser investido presidente del Gobierno el próximo viernes.

Ante ese escenario, con la inestabilidad en los mercados y con las previsibles facturas que se cobrarían los separatistas catalanes al nuevo inquilino de La Moncloa por su apoyo, se ha producido un movimiento de última hora que adelantan fuentes parlamentarias a Libertad Digital.

La formación liderada por Albert Rivera ha ofrecido al PP una "voladura controlada" que consistiría en la dimisión in extremis de Rajoy para que Soraya Sáenz de Santamaría se convierta en presidenta, ya que la moción de censura es una herramienta que se presenta contra el jefe del Ejecutivo, no contra el Gobierno en su conjunto.

Sería el precedente Cifuentes que, al dimitir la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, decayó la moción de censura presentada por el PSOE en la Asamblea de Madrid. Las citadas fuentes explican que "ahora mismo Rajoy sólo tienen dos opciones: o moción, o dimisión; o que le suceda Soraya o Pedro" ya que los visos de triunfo de Sánchez aumentan conforme avanza el tiempo. "Estamos mucho más cerca del sí ahora", dicen diversos diputados socialistas.

Según el PP la respuesta es "no". Las fuentes consultadas por este periódico explican que "la moción de censura es contra el PP, no contra Rajoy. ¿Cambiaría algo si pusiéramos a Santamaría o Tejerina?", preguntan y responden: "No, nos presentarían otra moción en dos semanas. No se está contemplando".