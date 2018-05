El PSOE impide que se investigue la red clientelar de Ahora Madrid y el PP acude a la Fiscalía

El PP llevó al pleno del Ayuntamiento de Madrid una proposición para crear una comisión de investigación sobre la red clientelar de Ahora Madrid. Pero el PSOE, con su voto, lo ha impedido. "Lo único que estamos pidiendo es que - ante el gasto de más de 20 millones de euros por parte de este Ayuntamiento en su economía social y solidaria alternativa, y dada la cantidad de indicios, sospechas y conexiones- los adalides de la transparencia apoyen una comisión de investigación porque ni no tienen nada que ocultar no tienen nada que temer", instó el portavoz del PP, que recordó a los socialistas que este asunto no se puede tratar en la comisión de vigilancia de las contrataciones puesto que en dicha comisión no se pueden ver los convenios, las subvenciones ni pueden comparecer personas ajenas al Consistorio.

"Señora Causapié, usted que tanto ha defendido las comisiones de investigación, que tantas veces nos ha dicho que quien no tiene nada que ocultar no tiene que temer a que se investigue, le pedimos que haga un ejercicio de responsabilidad y no un ejercicio de complicidad y encubrimiento de la red que se está creando por parte de este equipo de gobierno", pidió José Luis Martínez Almeida a la portavoz del PSOE.

El concejal popular apuntó al nuevo caso que apuntala esta red clientelar y publicado este miércoles por El País: la actual asesora del distrito de Fuencarral-El Pardo Rosa Domínguez ejerció hasta finales de 2016 la presidencia del grupo cooperativo madrileño Tangente, que obtuvo 1,3 millones de euros en subvenciones y contratos sin concurso del Ayuntamiento, y otros 927.000 euros en contratos abiertos (algunos a través de Uniones Temporales de Empresas). No se limitó a desempeñar el cargo de directora estratégica, tal y como hasta ahora se había dicho, sino que su nombre figura como presidenta de la entidad en varios documentos del grupo.

Pero "no es solo Rosa Domínguez, es Rafael Mayoral, diputado en el Congreso de Podemos; Fernando Sabín, extesorero de Ganemos; Nuria Sánchez, también asesora del señor Zapata; José Luis Serrano, vocal vecino de Fuencarral; Antonio Hernández, excoordinador fulminado de Ahora Madrid; Marta Serrano, directora de comunicación de la EMT. Y podría seguir y agotar el tiempo con todos los nombres de las personas que han pasado de formar parte de cooperativas y de su entorno a cobrar grandes cantidades de dinero", resumió Martínez Almeida.

El PP "busca titulares"

La edil del PSOE Eríka Rodríguez retó al PP a que si tiene pruebas de esa supuesta red clientelar lo traslade los tribunales, mientras que al no existir en su opinión una evidencia delictiva "fuerte" se deben revisar estos contratos y subvenciones mediante los sistemas de control ordinarios. Según los socialistas, el PP "busca titulares" y no transparencia.

"Que no son solo contratos, que es mucho más amplio", le reprochó el portavoz popular, que tras el debate recogió el guante de Rodríguez y anunció que su grupo trasladará sus "sospechas fundadas" sobre "presuntas irregularidades" a la Fiscalía Anticorrupción. "Yo entiendo que (Ahora Madrid) no quiera votar una comisión de investigación, se lo están llevando crudo, pero que el PSOE sea cómplice y encubridor de la red clientelar que se está creando en el Ayuntamiento no tiene parangón", le espetó Martínez Ameida a los socialistas. "Son ustedes cómplices de los que les dijeron que tienen las manos manchadas de cal viva. Están colaborando en su propia autodestrucción".

Ciudadanos sí apoyó al PP. Su concejal Silvia Saavedra pidió que el equipo de Gobierno asumiese su responsabilidad frente a las sospechas de "tratos de favor" y "despilfarro" a favor de entidades afines y aceptara la investigación. "¿A qué tienen miedo, a que quede acreditado?".

Desde Ahora Madrid no negaron con argumentos claros las acusaciones. Se limitaron a afirmar que el Consistorio es "una administración que hace más contratos abiertos que nunca y que nadie, que tiene más transparencia que nunca y que nadie y que tiene más controles que nunca y que nadie", exclamó el responsable de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño. El delegado subrayó que el 97 % de la contratación municipal es "abierta" y los contratos menores suponen el 0,47 % del presupuesto frente al 4 % de la administración autonómica, mientras que las cooperativas reciben una parte residual del gasto pese a que se debe fomentar su figura y el legislador "sugiere" hacer reservas para este ámbito en la contratación.

Más cooperación con entidades sociales

Poco antes de que se debatiera esta proposición de los populares, el pleno aprobó con los votos a favor de Ahora Madrid y PSOE, y los votos en contra de Ciudadanos y PP la puesta en marcha de una nueva ordenanza de cooperación público social que regulará la colaboración entre el tejido asociativo y el Consistorio en servicios no públicos.

Saavedra (Cs) denunció que la ordenanza pretende seguir "creando el entramado anunciado por Errejón, un plan determinado para subsistir" a las asociaciones y colectivos afines al equipo de Ejecutivo municipal, ya que "permite la adjudicación discrecional con subvenciones directas". "No vamos a colaborar en un sinsentido porque los centros sociales no pueden desarrollar servicios públicos, corresponden a la Administración". El PP también incidió en la idea. La edil del PP Ana Román acusó a Ahora Madrid de favorecer la contratación y las subvenciones destinadas a entidades amigas.