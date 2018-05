Iglesias abona el terreno por si sale la moción: pide a Sánchez un Gobierno de coalición

Pablo Iglesias está convencido de que el PNV va a votar a favor y la moción de censura del PSOE va a salir adelante. Y por si sus cábalas se cumplen, el líder de Podemos va abonando el terreno. Lleva días dejando caer la idea de pedir un gobierno de coalición a Pedro Sánchez y este miércoles ha sido rotundo: "Creo que un presidente responsable tiene que buscar un Gobierno que represente a algo más que a cinco millones de ciudadanos".

En el patio del Congreso, Iglesias aseguraba que la moción "va a salir adelante con los apoyos evidentes: el nuestro, el de los grupos catalanes y el PNV". Aunque no desvelaba si el PNV le ha confirmado su voto, añadía: "Creo que van a votar a favor. Lo percibo. Es una sensación, creo que el ambiente señala que van a votar a favor todos los que deben votar a favor. Ojalá no me equivoque".

Tras ello, ha lanzado su ofensiva contra Sánchez: "Un gobierno estable tiene que contar con más de 84 diputados como apoyo parlamentario", que son los diputados que tienen los socialistas. "Tiene que representar la pluralidad del Parlamento. A mí me cuesta entender que Pedro (Sánchez) apueste por un Gobierno en solitario".

"Creo que un presidente responsable tiene que buscar un Gobierno que represente a algo más que a cinco millones de ciudadanos, debería ser un Gobierno que represente por lo menos a diez millones y tenga apoyos parlamentarios mas estables", ha añadido.

Y no solo eso, también ha marcado cuales deberían ser las líneas estratégicas de este Gobierno. La primera, "sacar al PP de las instituciones y poner fácil el trabajo de los jueces para que los culpables de corrupción vayan a la cárcel". En segundo lugar, una agenda social y, por último, "diálogo para resolver la cuestión territorial, que no se puede resolver mediante un estado de excepción autonómico".

También tiene Plan B

Pero si esto no sucede, Iglesias también tiene un plan B: otra moción con Ciudadanos. Eso sí, Iglesias ha explicado que ha hablado con Albert Rivera y coinciden en que "no tiene sentido ponernos a trabajar en serio sobre esa hipótesis hasta el viernes".

"Yo creo que no va a fracasar y no va a ser necesario ese escenario, pero si fracasa a partir del viernes hablamos". Así Iglesias abarca todas las opciones, un plan inicial y otro por fracasa.