La filtración que ha desatado el pánico en Moncloa: "Hay riesgo serio de que la moción salga"

El Mundo dice que "Torra elige un Govern para salir del 155 y condicionar la moción" y que "Rivera sopesa apoyar a Sánchez si pone la fecha inmediata a las elecciones". Que te rebajo lo del candidato instrumental, resalao, me pillas hoy de buen humor. Francisco Rosell alucina con la ronda de negociaciones de Pedro después de haber dicho que esto son lentejas. "Si de verdad le interesara la regeneración institucional, Sánchez debería haberse preocupado de reunir primero los apoyos y presentarla después, no al contrario. Si de verdad le desvelara el bien común, jamás aceptaría el respaldo de los partidos que protagonizan un desafío abierto al orden constitucional cuyo precio es la fractura de la convivencia. Y si de verdad confiara en su liderazgo, habría accedido a convocar elecciones para que los españoles lo avalaran. Ahora la situación está fuera de control". ¿Cuándo no lo está? Llevamos años subidos a una montaña rusa. "Se ha desatado una indecorosa carrera en la oposición para ver quién se apunta la cabeza de Rajoy" para ir con ella bajo el brazo a las elecciones. Pablo anuncia otra moción de censura si el PNV no apoya esta y Rivera "estaría sopesando apoyar a Sánchez sólo si es para convocar elecciones y manteniendo los Presupuestos y ampliado el 155". ¿Está Rivera sordo? ¿Qué parte del convocaré elecciones cuando lo considere oportuno de Sánchez no ha entendido? Federico Jiménez Losantos dice que "Mariano está dispuesto a resistirse a la razonable y patriótica solución de aceptar mañana la convocatoria de elecciones anticipadas" por lo que "Pedro I El Estabilizador logrará el sueño de pisar La Moncloa al precio de pisotear a la Nación. ¿Que no salen los números? A mí me salen (…) Si Rajoy no se va, y parece que no se va, esto -economía y política- se va a freír espárragos". Pues hay fila para presentar mociones y, como dice Santiago González, "Rajoy nunca llegará a estar habilitado para convocar elecciones". Hombre, siempre podría buscar un huequito entre moción y moción, pero no se le ve muy animado.

El País dice que "Sánchez inicia contactos 'de cortesía' sin revelar detalles". ¿De cortesía? Qué amable, un detalle. Incluso "ofrece pactar la fecha de las elecciones", está que lo tira Sánchez, generoso. José Ignacio Torreblanca echa en cara a Pedro que su empecinamiento en no negociar nada es "un error que podría acabar reforzando a Rajoy". ¿De verdad hay algo que pueda reforzar a Rajoy? "Sánchez plantea una propuesta inverosímil: ustedes se sacrifican por el bien común poniéndome en la Moncloa sin condiciones y yo me sacrifico gobernando en solitario el tiempo que yo decida para llegar a unas próximas elecciones en la posición de ventaja que da estar en el Gobierno". ¿A que es un planazo?, dirá Pedro. Y todavía se extrañará de que algunos le manden a tomar viento fresco. Y le recomienda "encerrarse con Rivera e Iglesias noche y día hasta dar a la ciudadanía una solución al problema Rajoy". "Rajoy y Sánchez pasan en 20 días de ensalzar su colaboración leal y fructífera como políticos de estado a insultarse de nuevo con dureza", dice Javier Casqueiro. De Pedro el fiel a Aprovechategui en un visto y no visto.

ABC hace de portavoz del Gobierno. "La Bolsa pierde 24.460 millones por el alud de mociones". Bieito Rubido está preocupado y lo refleja en el editorial. "Es insólito que en apenas año y medio el Gobierno de España tenga que someterse a dos mociones de censura sin más motivación que la de expulsar del poder al partido que ganó las elecciones". Uy dos, cómo no prospere la de Sánchez, Pablo va a probar si funciona lo de a la tercera va la vencida. Así que pide socorro. "Hoy todo, mercados incluidos, penden de un silente PNV". Menudo marrón les ha caído a los vascos, ellos que se las veían tan felices con nuestros millones en el bolsillo. Curri Valenzuela tranquiliza a Bieto. Que no, hombre, que no, que Pedro va de farol. "Sabe que no va a ganar, ni quiere hacerlo comprometiéndose con los partidos nacionalistas, ni ceder ante Cs. Sólo desea que le visualicemos como presidente del Gobierno, aunque sea para asustarnos, y poder decirle cuatro cosas bien dichas a Rajoy". Pues lo de asustaros lo ha bordado.

La Razón también le hace el coro al gobierno. "Martes negro por la inestabilidad". Marhuenda no lo tiene tan claro como Curri. Es más, está acojonado. "El apoyo independentista a Sánchez enciende las alarmas por un sí del PNV". El editorial dice que hay "pánico en el parqué madrileño", pero parece que no es el único sitio donde están de los nervios. Se queja de que parece mentira que le hagan esto a Rajoy, "que ha llevado a cabo una notable labor legislativa para reforzar la batalla contra la corrupción". Risas. "Hay que insistir en lo dañoso para los intereses generales de la actuación de Pedro Sánchez, entre otras razones, porque aunque salga derrotado en la Moción, algo que no se puede descartar, ha abierto un periodo de inestabilidad de duración imprevista". Y es que, según cuenta Carmen Morodo, anoche Rajoy recibió una "filtración". "Hay riesgo serio de que la moción salga". El PNV "se lo está pensando seriamente". "Hay muchas posibilidades de que la censura salga adelante y el lunes haya un Gobierno de izquierdas". Ahora se entiende por qué hoy en la tertulia de Federico Marhuenda hablaba en podemités, "Rivera es el candidato del IBEX". Tiene un ataque de pánico.

La Vanguardia pone el dedo en la llaga del cambio del PNV. "Podemos y Cs preparan otra censura si Sánchez fracasa". Cuenta Enric Juliana que "una segunda moción de censura sobrevuela el espacio aéreo de la Moncloa. Pablo Iglesias decidió aproximarse ayer al centro del tablero con un movimiento verdaderamente hábil", ofrecer "una moción instrumental para la convocatoria inmediata de elecciones que viene reclamando Rivera. Con esta iniciativa, Iglesias toma la palabra a Rivera e inyecta presión al PNV" que teme unas elecciones más que a una vara verde. "Si no queréis elecciones inmediatas apoyad la moción de censura de Sánchez y deja que gobierne la izquierda durante un tiempo". Qué emoción. Lo mismo el lunes nos levantamos con Rajoy haciendo las maletas, Pedro ajustándose el sillón de Moncloa y Pablo trasladando el chalé al jardín de Presidencia del Gobierno. Sería la bomba.