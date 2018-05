Iglesias propone a Sánchez un 'Frente Popular' para las próximas generales

Fue el último de este miércoles en intervenir. Tras una jornada maratoniana, Pablo Iglesias subió a la tribuna. Antes que él, ya habían hecho uso del turno de palabra todo el grupo mixto, el PNV, ERC y Ciudadanos. Su "sí" a la moción de censura había sido anunciado en repetidas ocasiones estos días por lo que el líder de Podemos tenía poco material con el que sorprender. Pero lo intentó. Volvió a pedir a Pedro Sánchez un Gobierno de coalición: "Con 84 diputados no se puede gobernar sin llegar a acuerdos de Gobierno, no sólo de investidura y de legislatura", dijo. Y no solo eso, también reclamó a los socialistas "ganar juntos las próximas elecciones generales".

"Tratemos de construir una política viable, sensata, pero que convierta a nuestro país en una referencia de todos los progresistas europeos", comenzó el líder de Podemos. "No podemos consentir que en nuestro país ocurra algo parecido a lo que está ocurriendo en Italia, Francia o Alemania. Usted tiene la oportunidad de ser una referencia mundial en uno de los países más importantes de la UE para plantear una política distinta. Hemos trabajado en Comunidades y Ayuntamientos, y nos va bien. Usted ha dicho que tenemos que ir a elecciones generales. Lo que tenemos que hacer es ganar juntos las próximas elecciones generales", sentenció el líder de Podemos en su intervención. Frase que sorprendió a muchos de sus diputados.

Sánchez le pide "humildad"

En su respuesta, el líder de PSOE no dio un sí rotundo. Dejó a un lado el "juntos" de Iglesias y prefirió apostar por el "ojalá gane la izquierda las próximas elecciones generales". Para ello, pidió al morado "humildad" y "realismo", para no "quebrar expectativas".

"Que se vea que las izquierdas hemos hecho nuestros deberes y que asumimos responsabilidades que no asumen las derechas. Es tanta la responsabilidad que tenemos, que hay que hacer las cosas bien", dijo el candidato socialista a la Presidencia, que aseguró que su intención es "no pecar de poco ambicioso".

Fuentes descartan tajántemente la posibilidad de un gobierno de coalición: "Será un Gobierno socialista sin miembros de otros partidos". En la dirección socialista son prudentes y no se quieren pronunciar, en cambio, sobre unas futuras elecciones aún sin fecha, informa Ketty Garat.

A Rajoy y a Rivera

Pero antes de sus peticiones al PSOE y la respuesta de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias tuvo palabras para Mariano Rajoy y para Albert Rivera. Al todavía presidente del Gobierno le dijo que "una moción de censura es un evento histórico" y que era "inaceptable que su escaño esté ocupado por un bolso".

A los diputados de Ciudadanos les acusó de ser "cooperadores necesarios de la corrupción" por "sostener hasta hoy a Rajoy". "Ahora están en una operación gatopardiana, convencidos de ser la formación política llamada a heredar demoscópicamente al PP, convencidos de que van a poder devorar a su padre. Nos tendrán siempre en frente", alzó la voz Iglesias.