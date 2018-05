Pedro Sánchez: "¿Está dispuesto a dimitir? Hágalo ya y todo terminará aquí y ahora"

El golpe llegó a los pocos minutos de iniciar su discurso. El candidato de la moción de censura, Pedro Sánchez, fue directo a la yugular del presidente del Gobierno: "señor Rajoy, ¿está dispuesto a dimitir? Todo puede llegar a su fin ahora mismo. Dimita ya y todo terminará aquí y ahora". Según fuentes de la dirección socialista, el candidato ha pretendido despejar las acusaciones sobre su intención de llegar a La Moncloa "a cualquier precio".

El candidato de la moción de censura denunció el "atrincheramiento" de un presidente del Gobierno "que debería de haber dimitido ya" y "asumir las responsabilidades por la sentencia de Gürtel. Por estos motivos, aseguró que " más que su destinatario usted es el auténtico proponente de la moción" porque "está moción nade de su incapacidad, señor Rajoy".

El candidato apeló a la complicada aritmética parlamentaria por la que podría caer Rajoy: "su soledad representa el epitafio de un tiempo político, el suyo aunque usted se empeñe en mantenerse en una estabilidad de cartón piedra".

Y, por ello, se autojustificó diciendo en que "nunca antes una moción de censura había sido tan necesaria por higiene democrática" y que "no quedaba otro camino" para el PSOE. "Después de las demolederas afirmaciones" judiciales, "la mayor irresponsabilidad sería no presentar esta moción. Supondría eludir nuestra propia responsabilidad al no utilizar esta herramienta constitucional".

Sobre la incógnita de la convocatoria de elecciones, dijo que "consensuarremos la hoja de ruta de mi gobierno con los grupos de esta cámara para atender las urgencias del país y convocar elecciones". También aclara que "mantendré los Presupuestos Generales del Estado en aras de la estabilidad y la gobernabilidad de nuestro país", dijo entre gritos y aplausos de las bancadas de PP y PSOE. "Éste no es nuestro presupuesto pero no los retiraremos por sentido de Estado", dijo atendiendo a la exigencia del PNV ya que las cuentas públicas incluyen una inversión de 700 millones de euros en el País Vasco.

Guiños a un PNV que sigue negociando

El líder socialista lanzó sus guiños a los posibles aliados de su moción de censura. En primer lugar al PNV con un agradecimiento "al Gobierno vasco, del que también forma parte el PSE, y al que agradezco su compromiso por la estabilidad y la convivencia, y su esfuerzo por encontrar soluciones y forjar consensos en las horas dramáticas de la crisis institucional sufrida en Cataluña el pasado año". Agradecimiento que no escuchó el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que no estaba en el hemiciclo desde que Sánchez prometió mantener los PGE. En ese momento, Esteban y Ábalos salieron del Hemiciclo sin soltar el teléfono que no para de sonar.

Y también a las formaciones independentistas en Cataluña a quienes avisó que quiere "restablecer los puentes con todas y cada una de las Comunidades autónomas y sentar las bases que nos permitan normalizar las relaciones e iniciar el diálogo entre el gobierno de España y el nuevo Govern de Cataluña".

Previamente, el telonero José Luis Ábalos, en el turno del grupo proponente, quien hizo una pregunta retórica/referencia velada a sus posibles aliados: "¿quieren ustedes regalar la impunidad al PP?".