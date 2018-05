Teresa Rodríguez acusa a Echenique de crear un documento falso para destruirla

Mientras en el Congreso de los Diputados se debate una moción de censura con la que PP y PSOE se juegan el futuro de España, en Podemos se dedican a autodestruirse.

Teresa Rodríguez, líder del partido en Andalucía, ha publicado por error en Twitter una conversación acusando a Pablo Echenique de crear un documento falso para "reventarles",tanto a ella como a su corriente: la de los Anticapitalistas. Todo ello, después de que esta familia morada se atreviese a criticar la compra del chalé por valor de más de 600.000 euros por parte de Iglesias y Montero.

La conversación de Rodríguez ha estado publicada durante unos segundos en Twitter y, después, la ha borrado.Pero algunos usuarios de la red social han podido captarla.

Teresa Rodríguez (la secretaria general de Podemos Andalucía) acaba de tuitear, parece que por error, una conversación de Telegram con Echenique en la que le dice todo menos cosas bonitas. Ya lo ha borrado 😶👇 pic.twitter.com/5yYSy80bjI — David Fernández 🇪🇺 (@naroh) 31 de mayo de 2018

Rodríguez se refiere en esa conversación a unos documentos que se filtraron bajo el titulo "Operación soltar amarras" en los que supuestamente se revelaba un plan de su corriente para "romper" con el partido por parte de Podemos Andalucía y la creación de un nuevo proyecto.

"Me acaban de decir que el documento inventado lo estás tratando de colocar tú mismo", le dice Rodríguez a Echenique. "Y yo no me lo creo. No me lo puedo creer. Te lo juro". El secretario de Organización, contesta: "¿Lo tienes?". "No disimules", le dice la dirigente andaluza. "Me lo ha dicho un medio tío. Es que es muy brutal. Me imaginaba a Juanma (del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos), no sé, igual son prejuicios". "Pero eres tú", confirma la dirigente. "Estáis sobrepasando líneas rojas con una velocidad acojonante", sentencia la anticapitalista.

Rodríguez ya negó que fueran verdaderos

La dirigente andaluza ya negó que este documento fuera cierto en un mensaje que envió a su Consejo Ciudadano en el que insistía en que ella era "leal al proyecto que estamos construyendo desde hace más de cuatro años porque este proyecto, Podemos, soy también yo desde el primer día". "Os escribo para advertiros de una información de la que tuvimos conocimiento ayer a través de un periodista que trataba de contrastar la fuente. Alguien está enviando un documento, fabricado en su totalidad, falso desde el principio hasta el final", decía.

El documento "falso", según Rodríguez, se había enviado a través de un email anónimo bajo el título"Operación soltar amarras". "Es una burda fabricación", decía la dirigente de Podemos.

Cabe destacar que los anticapitalistas fueron de los pocos miembros de Podemos que se atrevieron a criticar a Pablo Iglesias y a Irene Montero tras la compra de su chalé. El alcalde de Cádiz y pareja de Teresa Rodríguez, José María González Kichi dijo que "difícilmente les van a perdonar que nos equivoquemos de bando. Hay muchas Españas y nosotros nos debemos a la de la gente humilde".