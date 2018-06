Los 22 partidos ante los que tiene que rendir cuentas Pedro Sánchez

Tanto Rajoy como Albert Rivera han reprochado a Pedro Sánchez que quiera gobernar con el apoyo de una macedonia de partidos de la que saldrá de todo menos estabilidad. Daban como cifra 22 partidos. Sin embargo, el Congreso de los Diputados no tiene tantos grupos parlamentarios, ¿a qué 22 partidos se refieren? Para ello hay que mirar con detenimiento cada uno de los partidos que se presentaron a las elecciones generales y obtuvieron representación para darse cuenta de que algunos son coaliciones y por tanto una amalgama de siglas.

El primer partido al que se refieren es el PSOE (84 diputados), que pese a tener federaciones como el PSC, se presenta como un único partido. No pasa lo mismo con Podemos que se presentó con cuatro grandes coaliciones: Unidos Podemos, En Comú Podem-Guanyem el Canvi, En Marea y Compromís-Podemos-EUPV: A la valenciana. Muestra de que cada partido decide es que los últimos, los diputados de Compromís, no forman parte del grupo parlamentario de Podemos sino del Grupo Mixto. Aspiraban a tener grupo propio y al no conseguirlo, prefirieron el grupo mixto, entre los que están los de Bildu, que quedarse bajo el paraguas de Pablo Iglesias.

Pero en el caso de lo que simplificamos como Podemos hay que detenerse un poco más para desglosar cada una de las cuatro coaliciones:

Unidos Podemos (45 diputados): Oficialmente es la coalición entre 5 partidos: Podemos, Izquierda Unida, Equo, Construyendo la Izquierda-Alternativa Socialista y Democracia Participativa. Pero no hay que olvidar que el propio Podemos es la suma de diferentes partidos o corrientes entre los que destacan los Anticapitalistas. A su vez Izquierda Unida está integrada, según su propia página web, por: Partido Comunista, Unión de Juventudes Comunistas de España, Izquierda Abierta, Izquierda Republicana, Redes, Colectivo de Unidad de los Trabajadores, Ecosocialistas de la Región de Murcia, Izquierda Socialista Andaluza e Iniciativa por el Hierro. A la amalgama de Unidos Podemos también se sumaron diferentes corrientes y formaciones como Més per les Illes Balears, Batzarre-Asamblea de Izquierdas, Unidad Popular en Común, Izquierda Asturiana, Segoviemos e Izquierda Castellana. En comú podem (12 diputados): integrada por 5 formaciones: Barcelona en Comú, Equo, EuiA, ICV y Podem. Para nuestro listado sólo contaremos 3 ya que Equo y Podem (Podemos) ya estaban como formación en Unidos Podemos y entendemos que responden a la misma dirección. Compromís-Podemos-EUPV A la Valenciana (9 diputados): Esta coalición parece ser la más díscola ya que prefirió formar parte del grupo mixto antes que del grupo parlamentario de Podemos. Está formada por 3 partidos, aunque uno sería la delegación de Podemos en la comunidad y otro la de IU: Coalició Compromís, Podemos del País Valencià y Esquerra Unida del País Valencià. No hay que olvidar que el propio Compromís es a su vez una colación integrada por: Com Bloc Nacionalista Valencià (Bloc), Iniciativa del Poble Valencià (Iniciativa) y Els Verds - Esquerra Ecologista del País Valencià (EV-EE). En Marea (5 diputados): Estaría integrada por 4 partidos, aunque uno sería nuevamente la delegación regional de Podemos: Anova-Irmandade Nacionalista, Espazo Ecosocialista Galego, Podemos Galicia e Esquerda Unida (EU). Habría que añadirle agrupaciones ciudadanas, que cada una pedirá su minuto de gloria, como Marea Atlántica, Compostela Aberta, Ferrol en Común (FeC), Marea de Vigo, Marea Pontevedra, Ourense en Común, Encontro por unha Marea Galega.

Pero Podemos no es la única formación que se ha presentado en coalición. De esta forma también tenemos:

Esquerra Republicana de Catalunya-Catalunya Sí (9 diputados): Los de Rufián (ERC) se presentaron junto a dos formaciones más: Reagrupament Independentista (RI) y Catalunya Sí. EH-Bildu (2 diputados): Integrada por 4 partidos: Sortu, Eusko Alkartasuna, Aralar y Alternatiba

Por tanto, la lista de los 22 partidos que han hecho presidente a Pedro Sánchez es: