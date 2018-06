Los ministrables: Calvo, Lastra, Robles, Borrell... y Ábalos, ¿portavoz parlamentario?

Es la pregunta del millón en los pasillos del Congreso: "¿Quién será ministro?". Más allá de las risas de este jueves de candidatos seguros como el ex lehendakari Patxi López o la prudencia de la socialista catalana Meritxell Batet, en privado los dirigentes socialistas dejan muchos nombres sobre la mesa. "Lo que es seguro es que Pedro cuidará a sus fieles".

Entre ellos, hay un notable grupo de mujeres que tienen "casi garantizada" una cartera: Carmen Calvo y Adriana Lastra, fieles pedristas desde mucho antes de las primarias, son las que más suenan. Lastra como vicepresidenta y portavoz del Gobierno podría ser el perfil que dé la cara tras los Consejos de Ministros los viernes. Algo que se da por hecho y que despierta las bromas ya en los círculos socialistas ya que desde hoy se le llama "la vice". Hay otras como Zaida Cantera -fichaje personal de Pedro Sánchez-, que "sólo podría ocupar el ministerio de Defensa".

También se escuchan nombres de hombres, ex pesos pesados, como el ex candidato a la presidencia del Gobierno, Josep Borrell, que se perfila como ministro de Exteriores, pareja de la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que también se cuela en las quinielas aunque lleva desaparecida unos meses tras una intensa sobre exposición inicial.

En el capítulo de los 'ex' también entraría David Vegara, ex secretario de Estado de Economía en el equipo del ex ministro Pedro Solbes entre 2004 y 2009.

'La jugada'

Pero lo que algunas fuentes anticipan como "la jugada" sería en el grupo parlamentario. Tras las intensas críticas de los últimos meses en torno a la figura de Margarita Robles como portavoz del GPSOE, algunos creen que el debate de la moción de censura podría haber sido "el adelanto del principal movimiento": la sustitución de Ábalos por Robles como portavoz en un momento en el que es necesario nombrar a un buen negociador para tender puentes con los grupos de la oposición.

El actual secretario de Organización, José Luis Ábalos, es una de las personas de más confianza de Pedro Sánchez, muñidor de su victoria en las primarias, y ha intervenido estos días en el debate de la moción de censura en primer lugar, en el turno reservado al diputado del grupo firmante; un puesto reservado tradicionalmente al portavoz parlamentario del grupo. Esto cuadraría con las ambiciones de la propia Robles a quienes muchos sitúan ya al frente del Ministerio de Justicia que tiene "reservado".