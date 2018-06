Pedro Sánchez, presidente con los votos de separatistas y comunistas: "¡Sí se puede!"

Histórico. La primera vez que un presidente del Gobierno es elegido gracias a una moción de censura, sin ser diputado y con el apoyo de comunistas, nacionalistas, independentistas y proetarras. Así llega el nuevo jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al Palacio de La Moncloa. Por "la puerta de atrás" utilizando sus propias palabras convertidas hoy en promesa rota. Tras la votación con 180 votos a favor de Podemos, PNV, ERC, PDeCAT, CompRomís, Nueva Canarias y Bildu, 169 en contra y 1 abstención, los socialistas dan poder a la llamada 'alianza Frankenstein'.

Las primeras señas sobre los tiempos demuestran que Sánchez tiene prisa: a las 11:00 horas de este sábado prestará juramento o promesa ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela. Tras este acto se espera una toma de posesión en el Palacio de la Moncloa, previsiblemente el próximo lunes. Después, los ministros del Gobierno que se espera que sean nombrados el miércoles; toma de posesión el jueves y el viernes, primera reunión del Consejo de Ministros.

Fueron significativos, por tanto, los cánticos que acompañaron a Sánchez en la ovación cerrada tras su elección. "¡Sí se puede! ¡Sí se puede!", gritaba la bancada de Podemos liderada por un sonriente Pablo Iglesias sumándose al aplauso con sorna en un intento de hacer suya la nueva presidencia del Gobierno de España. Intentos por hacer valer su cuota que también llegaron del PDeCAT y su coordinadora general, Marta Pascal, presente en el Congreso.

Es también la primera vez que un presidente constitucional es elegido gracias a los votos de los proetarras. Algo que fue duramente criticado por el portavoz del PP, Rafael Hernando, en la sesión de este viernes: "Es una grave afrenta que usted esté dispuesto a recibir los votos de Bildu. Hay que tener un cuajo muy grande y una vergüenza muy grande con los viejos amigos de la ETA, con esos votos será presidente del Gobierno. No sé si será capaz de mirar a las víctimas. Nadie, nadie, ni tan siquiera el presidente Zapatero, fue capaz de recibir los votos de ETA. De verdad, ¿esto compensa?".

La política antiterrorista volvió a servir de arma arrojadiza. "No le voy a permitir que utilice el argumento del terrorismo con una organización que ha sufrido el zarpazo del terrorismo. El hoy presidente del Gobierno acusó al presidente Zapatero de traicionar a las víctimas y de arrodillarse ante los terroristas. Poco después ETA asesinaba a un compañero nuestro, Isaías Carrasco".

Enfrentamientos previos a la llegada de un Mariano Rajoy que se hacía esperar. No estuvo presente en el debate. Llegó poco antes de la votación cuando la presidenta Ana Pastor anunció el inicio de la misma. Y utilizó un turno de intervención como deferencia al presidente saliente: "Aceptaré como demócrata el resultado de la votación pero, como bien saben, no puedo aceptar lo que se ha hecho. Ha sido un honor, no lo hay mayor. Un honor poder dejar una España mejor de la que encontré. Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo, se lo deseo por el bien de España".

Pocos aguantaron la emoción. Rictus serio en la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, algunas lágrimas visibles como las de la portavoz de Igualdad, Sandra Moneo. Lágrimas también en la bancada socialista, pero de alegría: "Han sido dos años durísimos, aún no me lo creo". La cúpula del PSOE había contenido la tensión hasta el momento pero este viernes ha sido imposible no dejarse llevar. El secretario de organización socialista, José Luis Ábalos, rompió a llorar en el Hemiciclo al ver cómo su jefe de filas era aplaudido por su bancada y daba las gracias, uno a uno, a sus 84 diputados.

Acto seguido, salía del plenario: "Soy consciente de la responsabilidad que asumo, del momento tan complejo que vive nuestro país". Sánchez no quiso hablar de qué es lo primero que hará al tomar posesión: "Paso a paso". Pero dijo que abordará "la modernización del país y atender las urgencias sociales de muchísima gente que sufre precariedad y desigualdad. Voy a hacerlo desde el consenso, con humildad, capacidad de trabajo y entrega", dijo con la voz entrecortada por primera vez en dos años.