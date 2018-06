Monedero se disculpa por la imagen con Sáenz de Santamaría: "No me gusta la foto pareciendo el fuerte"

Monedero se disculpa por la imagen con Sáenz de Santamaría: "No me gusta la foto pareciendo el fuerte"

Monedero se disculpa por la imagen con Sáenz de Santamaría: "No me gusta la foto pareciendo el fuerte" "No me gusta la foto pareciendo el fuerte", dice Monedero en un tuit.

LD/Agencias 2018-06-02 Compartir

Flipear

Tuitear

Enviar

Lo más popular