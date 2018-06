La juez Alaya: Las palabras de Catalá sobre La Manada "me incendiaron"

En una comida coloquio, organizada por el Club Siglo XXI, la juez Mercedes Alaya ha vuelto a denunciar las presiones recibidas cuando instruyó la causa de los ERE y también se ha referido a otros asuntos, como la sentencia de La Manada y las polémicas declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, contra el autor del voto discrepante.

"Lógicamente las manifestaciones del ministro me incendiaron y espero que jamás se vuelvan a producir manifestaciones de este tipo", ha dicho Alaya, que se suma de esta forma a las críticas unánimes de jueces y magistrados ante las palabras del ministro. De hecho, ha apuntado que fueron esas declaraciones las que le han impulsado a hablar mediante entrevistas o actos de este tipo.

En su opinión, es necesario reformar los delitos contra la libertad sexual porque "la legislación actual es laberíntica y cuesta trabajo llevarla a la práctica". Aunque, acto seguido, ha vuelto a criticar al ministro de Justicia al defender que "lo que se necesita es una reforma seria y con rigor y esas nunca se producen en caliente".

La juez también ha criticado a los partidos y políticos que descalifican las sentencias de La Manada y de la trama Gürtel al destacar que "cualquier crítica a resoluciones judiciales no es que esté mal, es que es una deslealtad constitucional e institucional" pues, en su opinión, lo que tiene que haber es un "absoluto respeto" hacia ellas.

Sobre el caso que instruyó, los ERE de Andalucía, ha insistido en que se trata de un proceso "importantísimo numéricamente", ya que "afecta a los altos, medios y bajos estamentos de la sociedad andaluza".

En su opinión, esta causa ha destapado "el clientelismo político" que impera en esta comunidad autónoma, que es la causa, según Alaya, de que Andalucía no haya conocido otro gobierno que el PSOE, donde no entiende cómo la Junta ha renunciado a recuperar los 850 millones que se repartieron en ayudas en ayudas sociolaborales de forma arbitraria y para eludir controles administrativos.

Lo que ocurre, ha matizado, es que "es evidente que Andalucía no tiene la misma trascendencia que Madrid y por eso (el procedimiento judicial) no trasciende al resto de España como la Gürtel".

Tras las críticas políticas -ha desmentido rotundamente el rumor de entrar en política-, la juez ha reprochado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) su falta de apoyo cuando instruía la causa de los ERE.

"Los primeros meses de instrucción me sentí acompañada por el CGPJ pero pasada esa primera época ni me he sentido defendida ni arropada por el CGPJ ni el TSJA", ha señalado Alaya, quien considera que ambas "se equivocaron" cuando no le concedieron la comisión de servicio para seguir con los ERE desde la Audiencia Provincial de Sevilla.

Y aunque la magistrada ha insistido en las presiones que recibió durante la instrucción no ha querido personalizarlas en ningún político en concreto, como hizo recientemente con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, porque "las presiones se reciben a través de titulares de los medios", un sistema que "utilizan los políticos desde hace décadas".

Por todo ello, Alaya ha apostado por reforzar la independencia judicial ya sea mediante la participación de jueces en la designación de los vocales del CGPJ para acabar con "ese miniparlamento" de partidos políticos y sus cuotas, como también con la elección del fiscal general del Estado por consenso de las cuatro principales formaciones políticas y no por el Ejecutivo.

Ha añadido que entregar las investigaciones a la Fiscalía "sería un hachazo a la independencia judicial" porque, por ejemplo, en un procedimiento contra la corrupción sería "como tener al lobo metido dentro del gallinero", aunque "la culpa no