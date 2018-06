La juez ignora el informe médico que desaconseja el encarcelamiento de Zaplana

La juez que instruye la llamada Operación Erial ha confirmado la prisión incondicional de Eduardo Zaplana. La defensa del exministro había solicitado una atenuación de la medida cautelar hacia la libertad provisional o, al menos, el arresto domiciliario. Ignorando un informe del médico forense que advierte del peligro de la situación por el delicado estado de salud del exdirigente, la titular del Juzgado de Instrucción nº8 ha insistido en el riesgo de fuga y de reiteración delictiva como justificantes.

Zaplana recurrió el encarcelamiento por motivos sanitarios. Mencionó el estrés que supone la prisión "para personas que nunca se han visto privadas de libertad", ante lo que la instructora sostiene que "quien comete un delito es el único responsable de las consecuencias de sus actos". La juez no toma en consideración un informe del Instituto de Medicina de Valencia que recoge las siguientes conclusiones:

Que Zaplana, a los 62 años, padece una grave enfermedad y precisa de tratamiento diario y control de constantes. Ha necesitado varios ingresos hospitalarios y, por ello, cada dos semanas "se le realizan analíticas" y asistencia en centros de salud. "A la exploración clínica, se observa un importante deterioro…", apunta el informe.

El cuadro médico de Zaplana "le condiciona una situación mayor de riesgo de sufrir infecciones oportunistas que pueden causar complicaciones que agraven de forma severa (hasta incluso riesgo de muerte) su situación clínica", avisa el forense sobre la estancia en prisión. Y añade: "la atención y el control sanitario en la cárcel son totalmente correctos, encontrándose ingresado en el Módulo de Enfermería, pero las condiciones de falta de asepsia del entorno condicional al paciente una morbilidad significativa muy alta".

"Por tanto, su estancia en el centro penitenciario incide de forma muy negativa en la patología que sufre el informado".

Argumentos de la juez

Aunque la defensa de Zaplana, de acuerdo con el informe del médico, describen el módulo de enfermería como un medio hostil para la salud del exministro, la juez responde que "como se ha observado de las vigilancias que se le han estado efectuando, su vida ha sido muy activa, dando conferencias, acudiendo a restaurantes, desplazándose de un sitio a otro sin llevar ningún tipo de mascarillas, siendo la vida en sí y los círculos en los que se mueve ‘un medio hostil’ donde se pueden coger cualquier tipo de virus".

"El riesgo de contagio existe en su vida cotidiana y más aséptico que una enfermería no es un restaurante, por poner un ejemplo". La instructora subraya que el centro penitenciario ha informado de que Zaplana "ha solicitado acudir al gimnasio para poder realizar ejercicio físico, solicitud que le ha sido autorizada, lo que evidencia que él mismo se encuentra en perfecto estado independientemente de la enfermedad que padece, y no tiene ningún miedo a acudir a unas dependencias que no pueden ser consideradas tan asépticas como una enfermería".

De acuerdo con el auto, "el hecho de estar sometido a revisiones no va en modo alguno a ser impedido, como en todos los casos en los que es necesario".