'La Vanguardia' anuncia que Rajoy se marcha y alaba su "elegante dimisión"

El Mundo dice que "senadores del PP exigen sacar las concesiones al PNV de los Presupuestos". Devuélveme la llave de la moto. Según el editorial, la UE está "inquieta" por España. "Los socialistas tienen la obligación irrenunciable de ser ejemplares en el mantenimiento de la estabilidad, porque nos jugamos muchísimo". Pues con los compañeros de viaje que han elegido puede haber de todo menos estabilidad. No nos vamos a aburrir. Federico Jiménez Losantos cree que "por una paradoja de la vida política, este presidente por accidente tiene la oportunidad de emendar la gran traición de Rajoy (…) Si su presidencia sigue la línea del abyecto discurso contra su aliado cuando Podemos impidió que llegase a La Moncloa será un pelelesidente, un monigote de 22 partidos que no tienen en común el odio a la corrupción sino a España y la Libertad. Si lo catapultan por encima de las urnas y de su propio partido es para ejecutar el golpe de Estado catalán y extenderlo a toda España. En unos meses podría, sin embargo, chasquearlos y legitimarse. Depende de si quiere disfrutar dos años de zozobra traicionando a la Nación o diez semanas de reivindicación personal y política. Lo esencial como decía ayer Paco Rosell, es entender que nos jugamos el régimen. El Gobierno es lo de menos". Roberto Villa García critica la moción. "Se ha producido una anomalía histórica porque ha prosperado una moción de censura 'constructiva' donde lo constructivo no se ha visto por ningún lado". Que le pregunten a Rajoy. A esta desazón se une Raúl del Pozo. "¿Será un presidente temporal, interino, o llevará a su partido a la victoria?". De momento, "tendrá que gobernar con las calles de dos derechas ardiendo". Yo no me preocuparía por esto si fuera Pedro. Al PP sólo interesa zurrar a Ciudadanos y Rivera siempre pone la otra mejilla.

El País dice que "los barones del PSOE discrepan sobre cuándo ir a las elecciones". Los barones pueden decir misa, aquí ya sólo manda Pedro Sánchez. El periódico de Cebrián se teme lo peor y también pide a Pedro que asegure "la estabilidad constitucional" y "defender con firmeza la Carta Magna y los estatutos de autonomía". Vamos, que no se fían un pelo del flamante presidente. "Le corresponderá vigilar de cerca" al antaño racista Torra y hoy socio de Sánchez. Que lo del diálogo está muy bien, pero "no debe levantar ninguna expectativa acerca de una posible negociación sobre ninguna independencia ni derecho a decidir" pero "bienvenidas sean las proclamas de disposición al diálogo y la política". ¿Desde cuándo quieren dialogar los independentistas? No le arriendo las ganancias a Pedro.

ABC también habla de la venganza de Rajoy. "El PP amenaza con suprimir en el Senado las concesiones al PNV". Bieito Rubido les anima para que no se quede en mera amenaza. "Deben sentirse legitimados para cambiar las partidas presupuestarias privilegiadas que pactaron con los nacionalistas vascos y para obligar al Gobierno socialista a recomponer sus apoyos parlamentarios con una negociación propia sobre los presupuestos de 2018. La opción democrática del PP es poner a prueba la solidez de la mayoría que llevó a Sánchez a la Moncloa". Vamos, que le toquen a Pedro las narices lo máximo posible. Pero por lo que cuenta el propio periódico la cosa no va a ir por ahí. "El PP y Ciudadanos se linchan en Twitter. Los populares atacan a Rivera y le culpan de la caída de Rajoy". Lo que hay que oír. Como dice Isabel San Sebastián "la inquina del PP no se concentra en un PNV traidor, sino en el único grupo que votó contra este Frankenstein monstruoso". Sí, después de que Hernando les insultara, después de que Rajoy les haya maltratado hasta lo indecible van y le apoyan pese a que sus votos eran irrelevantes. Parece que Ciudadanos son de los que además de putas ponen la cama.

La Razón dice que "Rajoy comunicará al PP que sigue y enmendará los presupuestos en el Senado". En esta ocasión, y sin que sirva de precedente, Marhuenda no se lía a palos con Rivera y zurra al PNV. "Quien no cumple sus compromisos no puede esperar que los demás sean honestos con ellos (…) El Senado será el escenario de otra vuelta de tuerca a unos presupuestos en los que el PNV deberá asumir el corto futuro de su filibusterismo presupuestario y evidenciar la minoría del PSOE". Vamos, Mariano, a ver si tienes la misma pegada con el traidor que con el aliado.

La Vanguardia contradice a La Razón. "El PP asume que Rajoy no volverá a ser su candidato". Firma la información Carmen del Riego, que dice que "hay unanimidad entre los dirigentes populares" en enterrar a Rajoy. Es más, dice que "dejará el acta de diputado". Venga ya, Carmen, no quiso dimitir por sentido de Estado y ahora va a dejar su escaño, sería para correrle a correazos. Cuenta Del Riego que el PP quiere "explotar primero la ola de simpatía que asegura se ha levantado hacia el PP y hacia Mariano Rajoy con su dimisión y sobre todo con la forma y la elegancia con la que se ha ido". Pero Carmen, por Dios, qué dimisión ni qué niño muerto, le han echado a patadas. Él no ha dimitido de nada, se ha atornillado al escaño y ha dejado a los españoles en manos de un gobierno hecho con remiendos en lugar de forzar unas elecciones. Menudo tipo.