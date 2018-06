Al PP le ha tocado la lotería al perder La Moncloa

El Mundo dice que "Sánchez ficha a Borrell para compensar sus guiños a la Generalitat". Mientras, "el PP retira las cesiones al PNV para obligar al PSOE a renegociarlas". El Mundo pide que, una vez salgan de shock y se suenen los moquitos, "la dirección popular haría bien en impulsar el proceso necesario para acometer una profunda renovación de sus líderes y sus estructuras. Mariano Rajoy tiene el compromiso y la responsabilidad de pilotar un proceso interno que permita un rearme político e ideológico del PP". Es como si estuviera leyendo un editorial de 2008. A Francisco Rosell le parece estupendo lo de los presupuestos porque ve una oportunidad de "enmendar un peaje insolidario y excesivo al nacionalismo vasco una vez que éste ha consumado su desleal maniobra. Los pactos rotos no obligan". Que se chinchen. David Gistau dice que "el PP está ante una gran oportunidad (...) Si Rajoy acepta que no puede seguir sobreviviéndose, el PP puede encomendarse a una generación que está más allá de la corrupción y sus sentencias, como la corona después de la abdicación". Vamos, que les ha tocado la lotería con que les echen a patadas de Moncloa. Y le pone al PP un cebo sabrosón. "La moción ha devuelto al parlamento cierta sencillez bipolar. A un lado está la homogeneidad de la izquierda, la chunga y la rococó, igualada por su odio a la derecha y por la función higiénica que se arroga. Al otro lado podría estar un PP rejuvenecido por un liderazgo nuevo que ocuparía la garita del centinela constitucional. Si esto ocurriera, el único que se quedaría sin función sería Rivera". Al PP se le va a hacer la boca agua. No se descarta que se vayan de farra para celebrarlo.

El País también nos presenta el gobierno de Sánchez. "Calvo, Ábalos, Robles y Borrell, figuras clave del nuevo Gobierno". "El PP se vengará del PNV en el trámite de los presupuestos al Senado". A Cebrián le parece fatal, es el único periódico, junto a La Vanguardia, que lo critica. "Votar contra sus propios presupuestos para vengarse del PNV por su voto en la moción de censura, además de ser incoherente, supondría cerrarse las puertas de un futuro en el que probablemente podría tener que volver a contar con el concurso de los nacionalistas vascos". Venga hombre, no nos tomes por imbéciles. El PNV volverá a poner en venta sus votos siempre que le venga bien. Y además, en fin, después de su puñalada trapera no están para poner morritos. También El País cree que el PP ha tenido una suerte bárbara perdiendo Moncloa. "El paso a la oposición les da una oportunidad inigualable para afrontar una transición hacia una nueva etapa de regeneración". Y les anima con el mismo cebo que Gistau para que sean buenos con Sánchez y le pongan las cosas fáciles. "Si el PP quiere remontar las dificultades y reconstruirse especialmente ante Ciudadanos, el rival que más amenaza su posición, debe buscar la inteligencia y altura que no ha tenido hasta la fecha (…) Boicotear ahora sus propios presupuestos sería un mal comienzo". Pero que no te enteras, las enmiendas son para mejorarlos. Lluis Bassets dice que "existe una coalición subterránea, más amplia que la primera y en la que participa incluso el PP, que afecta directamente a la fecha de las elecciones. Y está dirigida a cerrar el camino a La Moncloa de Ciudadanos. Para Rajoy, era mejor la derrota ante la coalición negativa que convocar elecciones dentro de poco. No habrá urnas mientras el PP no haya culminado la tarea de poner orden en sus filas". Pues lo mismo ahora es el mejor momento. Con los peperos rabiando por el agravio es bastante probable que muchos de los que se habían pasado a Cs vuelvan al redil con ansias de revancha, prietas las filas. Y Sánchez en estos momentos puede recuperar también muchos votos que se habían ido a Podemos por su jugada maestra, aparte de haber chutado una buena dosis de adrenalina a su decaído electorado. Y encima con Rivera en sus horas más bajas por su papelón apoyando a Rajoy en la moción a cambio de nada. Bueno sí, de bofetadas, insultos y desprecios.

ABC no da "ni un día de tregua" al nuevo presidente. Bieito Rubido estuvo ayer muy atento a La Sexta. "Se escuchará pronto hablar desde el PSOE de que el PP regresa a la crispación. En el PNV hablan de venganza. En Podemos de 'revanchista y hostil'". Oye, clavadito de lo que pasó en ca Ferreras. En el editorial también da consejos al PP, que tiene la "obligación política de abrir una nueva etapa". "Los planes que pueda tener Rajoy para sí mismo, y para el futuro del partido, son desconocidos. Todo parece abocado a una forzosa y progresiva sustitución de su liderazgo a medio plazo, y no es fácil saber si Rajoy tratará de tutelar un proceso de sucesión armónica y ordenada, o si por el contrario se abrirá un periodo de luchas intestinas, egos y ambiciones". Pues si Rajoy tiene pensado retirarse ya podría haber dimitido para impedir que prosperara la moción y provocar unas elecciones. Ahora ya lo que haga importa una higa.

La Razón dice que "Sánchez prioriza a ministros de Zapatero frente al nuevo PSOE en su gobierno". Hasta Marhuenda habla de sucesión de Rajoy. "Los barones del PP esperan un Congreso en otoño para la sucesión". Incluso le hace un panegírico de esos de "con lo bueno que era". "Empleo, exportaciones, déficit, prima de riesgo... La herencia que deja Mariano Rajoy al líder socialista resulta más brillante si se compara con la que él recibió del anterior gobierno del PSOE". Herencia, sucesión… suena a entierro.

La Vanguardia está eufórica. Enric Juliana da palmas con las orejas. "Rivera está perdiendo esmalte y una de las prioridades del PSOE será restarle apoyos". Se ha cumplido su sueño. Nacionalistas, podemitas, socialistas todos juntitos. También intenta salvarle las perras al PNV. "Los ciudadanos no entenderían que el PP enmendara en el Senado sus propios presupuestos por pura venganza política". Lo entenderían perfectamente, y tú también, so hipócrita. Otra de las fanáticas racistas a las que ha hecho feliz Pedro Sánchez es Pilar Rahola, que ve el fin de Ciudadanos. "De sucesores han pasado a irrelevantes", "la moción ha dejado a Cs catatónico". Pues no sé a qué esperamos para convocar elecciones entonces. Rivera abatido, objetivo cumplido.