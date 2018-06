Aznar insta a reconstruir el centro-derecha: "No me siento representado por nadie"

José María Aznar rompió su silencio. Y fue demoledor. Consideró indispensable la reconstrucción del centro-derecha en España, que hoy ve "desarticulado", y se ofreció a colaborar para que eso sea posible, pero sin volver a la primera línea de la vida política. No mentó a Mariano Rajoy solo horas después de su adiós, pero enmendó buena parte de su acción política. En especial en lo que respecta a Cataluña. El PP estalló tras su intervención: "Que deje su carnet de militante y se vaya a Ciudadanos", espetó un miembro de la Ejecutiva.

"Mi compromiso es con mi país, con España y con los españoles. No tengo ningún compromiso partidario, ni me considero militante de nada ni me siento representado por nadie", proclamó Aznar, que presentó el libro de su mano derecha en FAES, Javier Zarzalejos. El acto estaba convocado desde hace días, pero se llevó a cabo en plena conmoción en el PP por la marcha de Rajoy. Aznar bromeó sobre el contexto para, a renglón seguido, ser muy duro en su diagnóstico.

A su juicio, España vive hoy tres crisis: una motivada por el intento de "golpe de Estado" en Cataluña, otra del sistema de partidos y una tercera de liderazgos. "El centro-derecha español ha sido desarticulado. Lo que estaba unido hoy está dividido y, desgraciadamente, parece enfrentado", destacó, sin citar a Ciudadanos. Recordó que ya lo advirtió al PP hace tres años, pero sus palabras cayeron en saco roto. "He recibido descalificaciones e improperios", dijo, en relación a las críticas que permanentemente le llegan de Génova.

"Desde mi posición actual y no desde ninguna otra, contribuiría con mucho gusto para que los españoles pudiesen tener esa mayor garantía de estabilidad y de seguridad en el futuro", afirmó a renglón seguido, sin dar más detalles. Antes de que Aznar hubiera concluido, el PP era un auténtico hervidero. "Desleal hasta el final", se quejó un miembro de la cúpula. "Indigno", soltó un diputado. Borja Sémper le criticó públicamente a través de las redes sociales.

Al mismo tiempo que la reconstrucción del centro-derecha, el expresidente también consideró necesario que lo haga el centro-izquierda, ya que considera que está roto desde 2004.

En cuanto a la crisis de liderazgos, avisó del peligro de quienes obtienen peores resultados aunque sean promocionados a las más altas responsabilidades -en referencia a Pedro Sánchez- y alertó del riesgo de ejercer el victimismo en política. "No han sido los ciudadanos lo que han dado la espalda a los partidos; han sido los partidos los que han dado la espalda a los ciudadanos y han sembrado el desconcierto entre los electores", destacó, tal y como recoge la agencia EFE.

Y fue durísimo con respecto a la gestión del Gobierno en Cataluña. Denunció que, tras levantarse el 155, "el golpe sigue, en Cataluña hay un gobierno golpista, y el movimiento independentista no ha sido desarticulado". Por lo que "no" ve recuperada la normalidad y exigió que se "desarticule plenamente" el movimiento secesionista. "Si no se hace eso, no se está haciendo los suficiente para que España gane a los golpistas", dijo. Y mostró su preocupación ante las alianzas de Sánchez.

Con Eduardo Zaplana en prisión, Aznar se refirió a la corrupción, y afirmó que es "un cáncer". Recordó sus palabras en la convención del PP hace ahora tres años, cuando dijo que él responde de hasta el último de sus actos. En este sentido, lamentó que "se han dicho y escrito cosas muy graves", en relación a las acusaciones de Génova, que a su juicio han intentado manchar su trayectoria personal y política.

"Se pretende marcar un camino, pero mi camino me lo elijo yo y voy a seguir haciendo y diciendo lo que creo que mi país necesita de mí. Soy el que era. Suelo cultivar diversas variedades de silencio, pero nunca el silencio irresponsable. En este momento el silencio es una irresponsabilidad y por lo tanto actuaré en consecuencia", zanjó.