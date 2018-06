Ciudadanos sobre la designación de Borrell: “Con hacer una cosa no se soluciona el problema”

El inminente nombramiento como ministro de Exteriores de Josep Borrell, uno de los socialistas más combativos con el separatismo que en muchas ocasiones ha sido elogiado por Ciudadanos, parece ahora quemar como una patata caliente en las manos de Albert Rivera y de Inés Arrimadas, quienes este martes protagonizaban El Ágora del diario El Economista en el Hotel Palace de Madrid.

Ambos evitaban a la prensa, que les interrogaba por ello, a la entrada del encuentro y ni mencionaban al futuro responsable de la política exterior de España en sus parlamentos iniciales.

Había que esperar, por tanto, al coloquio, en el que, tras varias evasivas, Arrimadas terminaba asegurando que "nosotros no tenemos nada en contra" aunque matizaba que no basta un nombramiento para despejar las dudas que el Gobierno de Pedro Sánchez deja en lo referente a Cataluña, donde el partido naranja sigue exigiendo que se vuelva a aplicar el artículo 155.

Arrimadas: "Sánchez no va bien encaminado"

"Puedes tener un ministro, o dos, que te parezca que están bien para el puesto. Pero realmente, respecto a Cataluña, como ha empezado el señor Sánchez, me parece que no vamos bien encaminados" afirmaba Arrimadas, quien añadía: "Con hacer una cosa no se soluciona el problema. A mí casi que me importa más cual es el planteamiento de Gobierno que se tienen con el problema del separatismo, que no que hay una persona muy buena en el Gobierno. No sé si me explico, no es un tema de que con un ministro lo tengamos solucionado".

La líder del primer partido catalán reprochaba al jefe del Ejecutivo que haya dicho que quiere entrevistarse con el presidente catalán, Quim Torra, para "hablar con Cataluña" una afirmación que, según decía, ignora la realidad de quienes se sienten catalanes y españoles y otorgaron a Ciudadanos una histórica victoria electoral sobre los nacionalistas, en las elecciones autonómicas del pasado mes de diciembre.

"Es incompatible seguir pensado que Torra es Cataluña, con hacer realmente una buena labor de explicación en el exterior de lo que es el nacionalismo, de que España es un país democrático, de que los catalanes no somos una colonia oprimida por Madrid. A las dos cosas a la vez no se va a poder jugar" aseveró la líder del primer partido constitucionalista, quien desveló que han traducido los escritos supremacistas de Torra a varios idiomas para enviarlos a diversas instancias y que en el ámbito de la Unión Europea se tenga conocimiento del perfil del presidente de Cataluña.