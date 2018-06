Podemos dice que han sido "el 15M, el feminismo, la PAH y los pensionistas" los que han "echado a Rajoy"

"Rajoy no se ha ido, le ha echado la gente", "la España del 15M, del feminismo, de la PAH, de los pensionistas en la calle es quien ha echado a M. Rajoy". Según Podemos, Mariano Rajoy no se ha ido, han sido diferentes colectivos sociales, desde el 15M, los que le han echado. Así se han pronunciado diferentes dirigentes del partido morado en Twitter tras conocerse la noticia de que el expresidente del Gobierno ha dimitido. Unos escritos en los que destacan también la "elegancia" y la "inteligencia" del dirigente del PP.

Rajoy no se ha ido, le ha echado la gente que no perdió la esperanza y que no dejó de pedir una moción contra la corrupción. Con todo, se retira un político elegante e inteligente que sabía escuchar. Fue un honor ser su rival y combatirle políticamente. Se ganó mi respeto.