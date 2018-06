Susana Díaz: dos funerales en vísperas y una boda inesperada

El devenir del caso de los ERE y la gran manifestación que el próximo domingo impulsa en Sevilla la Asociación Justicia para la Sanidad Pública que personifica el médico Jesús Candel, Spiriman, ennegrecen el aura política de Susana Diaz. Pero ambos negros presagios se han visto compensados con una boda inesperada: su consejera de Hacienda, María Jesús Montero, va a ser nombrada ministra de Hacienda por Pedro Sánchez.

El caso ERE se va ennegreciendo poco a poco para el PSOE debido a las sucesivas declaraciones de testigos importantes. La última declaración relevante, además de la asesora María José Rofa que ligó a los expresidentes Chaves y Griñán al meollo del fraude, ha sido la de la ex interventora general de la Junta de Andalucía, Rocío Marcos , que sucedió al ex interventor Manuel Gómez, el que remitió las 15 advertencias a la Junta de Andalucía sobre la irregularidad del procedimiento.

Ayer, Marcos dijo varias cosas que dejaban claro que el sistema por el que se concedieron ayudas a empresas y ERE estaba fundamentado en una flagrante irregularidad. Calificó al procedimiento de "ángulo muerto en el sistema", pero, tras su paso por la intervención general desde 2010 hasta 2012, tuvo claro que 850 millones de euros se colaron arbitrariamente sin control alguno ni fiscalización previa ni control posterior, matiza El Mundo.

En sus palabras, fue la Junta de Andalucía la que utilizó de forma "indebida" la herramienta llamada "transferencias de financiación" para pasar fondos a la agencia IDEA que era la que pagaba las ayudas finalmente a los beneficiarios. Antes, se modificaban los presupuestos para "alimentar" el fondo de reptiles, la partida 31-L, de donde se cebaba a la agencia IDEA.

Claro, lo importante es que el cambio que impulsó la Junta de Andalucía ya no exigía la fiscalización previa -clave de la arbitrariedad -, de las ayudas y disponía de fondos sin esperar que hubiera disponibilidad presupuestaria, que fue lo que provocó el desfase en los presupuestos de la agencia IDEA.

Aunque no calificó la conducta inadecuada de la Junta, trató de justificar el mecanismo tal como hizo siempre Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, diciendo que el procedimiento se adopto tras los obstáculos que oponía la Intervención y que frenaban los dictados políticos de la Junta, pero no pudo explicar por que no se atendieron los requerimientos de la Intervención General que advertían de las irregularidades.

Luego añadió que nunca pudieron imaginar en su departamento la desviación de fondos que se estaba produciendo y, mucho menos, el hecho de que intrusos que no trabajaron nunca en las empresas de referencia estuvieran incluidos en los ERE. Pero para ella el procedimiento no fue "ilegal" porque se amparaba en la Ley de Presupuestos de la Junta.

La migraña Spiriman ataca de nuevo

El médico Jesús Candel, Spiriman ha logrado en pocos años aglutinar en torno a sus ideas y sus procedimientos a un buen numero de disidentes de la política de Susana Díaz y, en general, de la forma en que la política se ejerce en Andalucía. Esto es, se enfrentan a Susana Díaz pero critican al PP, a Ciudadanos y a Podemos desde su movimiento social inicialmente ligado al deterioro de la sanidad pública andaluza.

Por ello, la Asociación Justicia por la Sanidad ha convocado una gran manifestación en Sevilla el próximo domingo a las doce del mediodía. Dice textualmente Spiriman: " ¿Que no se enteran en San Telmo? Pues vamos a ir a decírselo!! El Domingo 10 de junio a las 12 de medio día, vamos a ir todos a hacerles una visitica, a ver si se enteran de una vez de que NO ESTAMOS CONFORMES CON LA GESTIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA EN ANDALUCÍA!"

Hay que recordar que las anteriores manifestaciones convocadas por Spiriman reunieron a miles de personas en diversos capitales andaluces, especialmente en Granada, donde el médico tiene su puesto de trabajo y donde la Junta intentó unificar dos hospitales en uno suscitando la sublevación popular.

Un enlace inesperado

La actual consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, asumirá la cartera de Hacienda en el Gobierno presidido por Pedro Sánchez tras las negociaciones mantenidas entre la dirección del PSOE andaluz y la cúpula socialista en Ferraz sobre qué andaluces socialistas iban a formar parte del gobierno.

Europa Press adelantó esta mañana que María Jesús Montero (Sevilla 1966) será la segunda andaluza que se incorpora al gabinete tras la confirmación de que la cordobesa Carmen Calvo será vicepresidenta única y ministra de Igualdad. No es ni abogada ni experta en Economía sino licenciada en Medicina y Cirugía y máster en Gestión Hospitalaria por la Escuela de Negocios EADA.

Montero ha sido la mano derecha de Susana Díaz desde 2015, pero llevaba ya once años formando parte del gobierno de la Junta de Andalucía. Fue Consejera de Salud de Manuel Chaves en 2004. Desde 2013, fue Consejera de Hacienda y Administración Pública, cargo que seguía ocupando.

Anteriormente fue subdirectora médica del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla entre 1995 y 1998. En este año se incorporó al complejo sanitario Virgen del Rocío de la misma ciudad, primero como subdirectora médica y posteriormente como subdirectora gerente.

Al margen de su trayectoria en el ámbito sanitario, María Jesús Montero fue presidenta de la Comisión de Marginación del Consejo de la Juventud de Andalucía entre 1986 y 1988, y posteriormente secretaria general del mismo hasta 1990. Desde 2008 es parlamentaria por Sevilla en la Cámara autonómica.