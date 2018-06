"Si el PP nombra ministro de Cultura a Jorge Javier La Sexta monta un Especial Escarnio de 24 horas"

El Mundo es de los más críticos y pone especial énfasis sobre la ministra de Justicia, Dolores Delgado. "Sánchez coloca en Justicia a una fiscal afín a Garzón". Francisco Rosell dice que "la prudencia y el equilibro que estaba demostrando Pedro Sánchez a la hora de elegir a los ministros se quebró ayer, en parte, con la adjudicación polémica de algunas carteras". Se desmelenó tanto que nombró nada menos que 17 ministros. Va a tener que ampliar la bancada del Gobierno del Congreso. A El Mundo le molesta particularmente Dolores Delgado por su "sesgo político muy marcado que la sitúa en el círculo más próximo de Baltasar Garzón", el juez estrella más polémico de España. "Cabría esperar que su perfil profesional se antepusiera a sus veleidades ideológicas", espera Rosell. También le atiza a Grande-Marlaska, sobre el que tiene "algunas dudas". "Si bien comenzó siendo un duro en al lucha contra ETA, acabó liberando a Otegi y excarcelando a Bolinaga. Las decisiones sobre política penitenciaria serán la clave para valorar su labor al frente de Interior. Pero ademas, Sánchez recurrió a un claro efectismo con el nombramiento de Pedro Duque como ministro de Ciencia. Nadie discute "la voluntad, los méritos y la preparación" del astronauta, "pero carece de experiencia en la gestión pública". Finalmente, qué decir de Màxim Huerta, "célebre por su etapa televisiva". Se trata, según El Mundo de "un gobierno para toda la legislatura". Cuanto más dure, más tiempo tendrá para meter la pata.

El País estrena directora. Soledad Gallego-Díaz, muy acorde con los tiempos feministas que nos toca vivir. Se estrena dirigiendo el viaje de vuelta al seno del PSOE tras pasar una temporada al calor de Ciudadanos. Quien manda, manda. "Sánchez promete un Gobierno modernizado y europeísta". El periódico que más se ensañó con Pedro Sánchez –le llegó a llamar "insensato sin escrúpulos"– por intentar hacer lo que ha hecho ahora, le dora ahora la píldora desde el primer editorial. "Un buen Gabinete". "La composición del Gobierno que ayer comunicó el nuevo presidente está cargado de mensajes conciliadores para los socios europeos, mercados, aliados y rivales políticos". Pedro Sánchez "ha optado esta vez por girar de nuevo hacia el centro. Debemos felicitarnos por ello porque el resultado es un buen gobierno que promete moderación, profesionalidad y criterio (…) Con este equipo, Sánchez parece así aspirar a recuperar para el PSOE el espacio del centroizquierda que tan buenos resultados ha dado a su partido y a la sociedad española desde el comienzo de la democracia". El hijo pródigo vuelve al nido con la cabecita gacha. Otro punto para Pedro.

ABC se echa las manos a la cabeza con el dispendio. "17 ministerios para gobernar por decreto menos de dos años". Dice Rubido que "desde luego, no parece un gobierno inclinado a la extrema izquierda o a posiciones radicales y, por tanto, es muy probable que no solo quede expuesto a la frontal oposición del PP o de Cs, sino a medio plazo también de Podemos, que en términos electorales sigue siendo el principal rival del PSOE". Jesús Lillo define el gobierno Sánchez como un "folleto del Carrefour, con el que anunciarse para los próximos comicios como una persona de orden y confianza. De márketing va bien servido". Y luego decían de Rivera. Luis Ventoso flipa con el "fervor con que se saluda al primer gabinete de Sánchez". Habla de todos los flamantes ministros, pero destaca el comentario que les dedica a Pedro Duque y a Maxím Huerta. "Si el Gobierno anterior hubiese dejado la Universidad en manos de un simpático astronauta y la hubiese desgajado de la cartera de Educación, La Sexta haría un Especial Escarnio de 24 horas, con los sufridos tertulianos durmiendo en el plató. Si el PP hubiese nombrado ministro de Cultura digamos a Jorge Javier (que también es novelista y presentador de Telecinco, como Màxim Huerta), aquí ardería Troya". La verdad, Ventoso, no veo a Rajoy dando el pelotazo de nombrar a Belén Esteban ministra de Educación. A ver si aprenden en el nuevo PP, hay que dar alegrías a los periodistas y no ser tan aburridos.

La Razón bautiza al "Consejo de Ministras". Marhuenda es uno de los fervorosos y hace grandes alabanzas del equipo "consistente" de Sánchez. "Confianza, solidez y seriedad". Le disculpa el pecadillo del "tic postmoderno donde se ha primado el impacto mediático". "Pero todo indica que no va a ser un gobierno que pueda prolongarse mucho en el tiempo", dice esperanzado. Más que nada porque nos van a arruinar, ¡17 ministerios! También se rinde Marhuenda a la tontada feministoide. "Esa voluntad de una presencia masiva de ministras debe alegrarnos porque es reconocer que en España hay menos discriminación como país tolerante y abierto que somos, en contra de lo que muchos anuncian". En fin, dejemos al pobre Marhuenda, no está viviendo los mejores días de su vida.

En La Vanguardia, un Enric Juliana aquejado últimamente de hiperactividad, no cabe en sí de gozo y se pone "en órbita". "El intrépido Sánchez ha puesto en órbita un buen Sputnik: un gobierno que parece sólido, novedoso y atractivo (...) no da miedo. No es el monstruo Frankenstein". Pues no, la verdad es que el astronauta parece simpático y el tertuliano de Ana Rosa tiene unos tuits de pésimo gusto pero no ponen los pelos de punta, como los de Podemos. "Es el Gobierno que le hubiera gustado presidir a Rivera" y que entonces Juliana hubiera puesto a parir. "Sánchez intercepta la parábola ascendente de Ciudadanos y acota momentáneamente a Podemos, que sigue teniendo espacio por la izquierda. Los veteranos del PSOE no se lo acaban de creer". Por lo que sé Juliana tampoco. Su sueño hecho realidad. Cuidado con esa euforia, vivimos tiempos políticos agitados y esto es como una montaña rusa. Unas veces estás arriba y de pronto, ¡zas!, caes como un meteorito.