El presidente de la Generalidad, Quim Torra mantiene cierta equidistancia con el ejecutivo Sánchez. Por una parte, celebra las declaraciones realizadas ayer por la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, en las que pedía una reforma de la Constitución para avanzar hacia un modelo federal, pero por otro lado se mantiene enquistado en que cualquier negociación debe partir de lo expresado en las urnas ilegales del pasado 1 de octubre.

Torra ha vuelto a pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que asuma "riesgos", pero también ha comenzado a cambiar la palabra "diálogo" por "negociación" e insiste en que ese intercambio entre ambos ejecutivos debe producirse de igual a igual.

En una entrevista que publica este domingo el diario Ara, Torra da algunas pistas de las que serán sus primeras exigencias: "Lo que hace falta es que tomemos riesgos. Que sepamos encontrar espacios en las políticas sociales o en la defensa de los derechos civiles y de las libertades".

Entre esos riesgos que debe asumir Sánchez, Torra ha señalado que se habla de diálogo pero que se debería comenzar "a utilizar la palabra negociación, negociación de gobierno a gobierno", ya que considera que lo que siempre ha pedido el independentismo es la negociación bilateral entre la Generalidad y el Estado.

Torra asume que no habrá resultados a corto plazo y ha asegurado que espera salir del primer encuentro con Sánchez con la perspectiva de volver a tener pronto otra reunión y que acudirá sin condiciones para "ver cuál es el espacio de juego" y las oportunidades de negociación.

Pero no es cierto, porque el president tiene una línea roja perfectamente marcada: "Él (Sánchez) me dirá que quiere garantizar la unidad territorial, yo le diré que salgo de un referéndum y de una declaración de independencia, y aquí comenzaremos a hablar".

Las exigencias

Torra también tiene claro cuáles son las exigencias que va a plantear a Sánchez. En primer lugar va a solicitar un cambio en las condiciones de los presos independentistas. El presidente catalán confía en que los procesos de extradición van a fracasar y supondrán "un primer paso importante en los asuntos judiciales en el Estado".

Sobre el acercamiento de los presos, ha rechazado que pueda servir como un gesto del nuevo Gobierno, ya que cree que es una cuestión de justicia: "Yo espero justicia. Se habla del acercamiento de los presos. Ya deberían estar acercados. Esto de las muestras y gestos de buena fe yo lo desvinculo de las conversaciones".

Torra habla claramente de exigencias y no de negociaciones: "No espero gestos, espero soluciones", ha avisado, y ha insistido en que no utilizará los presos secesionistas como moneda de cambio en negociaciones con el Estado.

Otro acto como el 1-O

Torra deja muy claro que no va a renunciar a ninguna vía para conseguir la independencia, aunque descarta fijar un plazo para conseguir su objetivo. Asegura que es más importante "crear momentos" y amenaza con un nuevo acto sedicioso unilateral.

"Fuimos capaces de hacer un acto unilateral magnífico el 1 de octubre. Pues quizás tendremos que crear otro acto, si hace falta, unilateral, que nos lleve a uno de estos momentos", ha añadido, aunque ha asegurado que su prioridad es que se pueda acordar con el Estado.

Además, ha alertado de que su "riesgo" es basar su acción política en el simbolismo y considera que se equivocará mucho si lo hace. "No podemos caer en la retórica y en simbolismos y, por lo tanto, tenemos que avanzar. Y avanzaremos", ha sentenciado.