Fernando Savater: "Hay víctimas que han muerto y víctimas a las que no dejan vivir"

Fernando Savater ha ofrecido este lunes, durante la sexta sesión del segundo ciclo "El necesario fortalecimiento de España", de las fundaciones Villacisneros y Valores y Sociedad, titulado "La verdad de las víctimas de ETA", una lección, en definitiva, de sentido común. Por ejemplo, ha explicado que lo de que la violencia es inútil es un cuento chino; que el problema de España no es territorial, sino de ciudadanía, o que las ideas no son inocuas.

El autor de El jardín de las dudas ha sido el último en intervenir en un acto presentado y moderado por Jaime Mayor Oreja, y que ha contado con las intervenciones del profesor Rogelio Alonso y de la víctima del terrorismo Ana Velasco Vidal-Abarca, también patrona de la Fundación Villacisneros. Asistieron los habituales a este tipo de actos: Javier Ortega Smith, Carlos Urquijo, Hermann Tertsch… Esperanza Aguirre llegó tarde.

En su introducción, Mayor Oreja dijo que "todo lo que vivimos hoy" en España tiene su origen en el "proceso" pactado entre "ETA y Rodríguez Zapatero", incluido el recién estrenado Gobierno de Pedro Sánchez: "Esto tenía que culminar en un frente popular nacionalista. Estaba escrito". El exministro de Aznar agregó que "este proceso exige que se abra en España una segunda transición" y que, ahora, "vivimos otro proyecto constituyente, una segunda transición para romper la Constitución de 1978".

Rajoy "falta a la verdad"

El primero de los ponentes, Rogelio Alonso, comenzó su discurso refiriéndose al nuevo estatuto vasco propuesto por el PNV, cuya pretensión principal es "el reconocimiento de Euskal Herría como comunidad política". El autor de La derrota del vencedor ha denunciado que "tenemos partidos llamados democráticos que se benefician de la perversa cosecha del asesinato. Y esa es la verdad que tenemos que contemplar si de verdad queremos que la impunidad, que ya se ha consolidado, no continúe profundizándose".

Alonso ha dicho que la del País Vasco no es "una sociedad plenamente democrática" y, "por lo tanto, considero una frivolidad y un error enorme que nuestras élites políticas alaben este modelo del final del terrorismo". "La verdad de las víctimas obliga a aseverar que el presidente del Gobierno saliente, hoy mismo, falta a la verdad cuando dice "ETA ha desaparecido a cambio de nada". Es absolutamente falso: hoy nos encontramos con quienes han justificado el asesinato terrorista de ciudadanos están en las instituciones sin la condena explícita de esos asesinatos", agregó.

El PNV y los medios

Por su parte, Ana Velasco Vidal-Abarca apuntó que "parece que el asunto del terrorismo y de las víctimas está amortizado y no interesa a nadie, cuando es un discurso clave para la integridad de la nación". La patrona de la Fundación Villacisneros afirmó que "no se puede equiparar el bien con el mal. Y como los que lo están haciendo saben que lo están haciendo mal, y como vivimos en la era de la posverdad, que no es otra cosa que la mentira, intentan engañarnos".

La víctima de ETA ha dicho que la banda asesina ha gozado de "impunidad" en "el ámbito de la justicia, en el ámbito político, y en el ámbito de lo social". Señaló al PNV, quien está dirigiendo "todo este final sucio y falso del terrorismo" y que "cuando llega a donde quiere estar, pues avanza otro paso más. Ahora van de la mano con Bildu para pedir un estatuto que reconozca el derecho a decidir". Velasco Vidal-Abarca también criticó la "falta de humanidad, falta de categoría y falta de empatía" con las víctimas de algunos medios de comunicación.

Víctimas, violencia, ciudadanía

Finalmente, Fernando Savater centró su intervención en las "otras víctimas", esas "que han sufrido su agresión al derecho al trabajo, a una convivencia tranquila, a un reconocimiento profesional o cívico… Hay víctimas que han muerto y víctimas a las que no dejan vivir. Hay víctimas que, como no sangran, no despiertan simpatía.

El filósofo criticó a aquellos que defienden que la "violencia es inútil": "La violencia sirve para muchas cosas. Por eso está prohibida". Savater dijo que, en el País Vasco, "ha habido mucha gente que se ha beneficiado de la violencia" porque "estaba quitando competidores, estaba quitando adversarios".

El autor de Ética para Amador explicó que en España no hay ningún problema territorial –"como no sea Gibraltar"-, sino de "ciudadanía": "Es decir, de que a la gente, por haber nacido en un sitio o en otro, se le quiere disminuir su ciudadanía". En este sentido, y refiriéndose al nuevo estatuto vasco, denunció que "hay una doble categoría de los que vamos a estar en el País Vasco: uno, los nacionales, los de ahí, los de verdad, y dos, los que tienen residencia administrativa. Los que no nos gusta la descripción de nación que dan ellos".

Además, Savater criticó a aquellos que dicen que "todas las ideas son lícitas": "¿Pero cómo que todas las ideas son lícitas? Las ideas han causado muertes en el mundo. (…) ¿Han oído a alguien que cite a Sabino Arana? Las cosas que decía les ponen los pelos de punta hasta los del PNV. A su lado, Rosenberg era un vendedor de helados". Pero ahí están: esas ideas han movido a mucha gente. El señor Quim Torra, o como se llame, nos ha hecho el favor de decir unas cosas que son las que están debajo. Si uno no piensa como Quim Torra, ¿por qué es nacionalista?".