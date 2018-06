El inesperado regalo de Pedro Sánchez al PP

El Mundo dice que "Salvini canta 'victoria' tras acoger Sánchez el barco de inmigrantes". Pues como Sánchez canta victoria con el chúpate esa a Podemos, todos contentos. Dice el editorial que el gestito de corte zapateril "soluciona en este caso un problema humanitario urgente, aunque por otra parte podría profundizar la gravísima crisis migratoria que afronta la UE". Que ha podido hacer un pan con unas tortas, vamos. Rosell está al borde de las lágrimas. "El gesto de Pedro Sánchez, más allá de que sea bienintencionado y solidario –no olvidemos que a bordo hay más de 100 niños y apenas quedaban víveres– soluciona la papeleta a Bruselas". Y digo yo, ¿no pueden mandar víveres con otro barco o helicóptero? Pero Rosell está conmovidísimo. "Ante el bondadoso Sánchez, Salvini se frotó ayer las manos y no dudó en clamar victoria". Parece un cuento para niños. En fin, que una vez pasado el ataque de llanto a lo Colau o Iglesias, Rosell dice que "buenas acciones como la de Sánchez pueden resultar contraproducentes. Entre otras razones por el peligroso efecto llamada". Vamos, vamos, Rosell, serénate, se trababa de un caso mediático y Pedro busca la foto y la patada en el trasero de Podemos, no hay más que ver la carrera por colgarse la medalla. Te recuerdo que fue un socialista el que colocó las famosas concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla mientras miraba a los ojos profundos de los inmigrantes que llegan a Canarias en cayucos.

El País dice que "España se ofrece a acoger a los rescatados por el Aquarius". ¿España? Mientras no nos deje votar, las decisiones de Sánchez serán de Sánchez, no de España. El editorial es austero, no se excede en hablar del buen corazón de Pedro, prefiere meterse con Rajoy, la nueva línea editorial de Soledad Gallego. "Todo indica un cambio en la política que España ha seguido hasta ahora". Abunda el otro editorial en hacer leña del árbol caído y en el cambio de chaqueta del diario. "El PP, sin coartada. La financiación ilegal del partido en Valencia abunda su escasa credibilidad". Rubén Amón consuela a los peperos apuntándose a la teoría de que les ha venido Dios a ver con que les echen a patadas del Gobierno. "Los populares tienen más opciones de resucitar en 2020 de las que hubiera permitido hacerlo si Rajoy hubiera agotado su mandato". "Porque deja a Ciudadanos en tierra de nadie". Hijo, Rajoy, no sé cómo no le mandas a Sánchez unas flores por el favor.

ABC dice que "España se ofrece para acoger a los 629 inmigrantes del Aquarius". Insisto. Será España cuando haya elecciones. Dice el editorial que es una "decisión oportunista, pero de "carácter compasivo", "política de pancarta" . "El gesto que ha adoptado el gobierno de Pedro Sánchez era probablemente necesario, pero el problema es mucho más grande como para abordarlo como una simple cuestión propagandista". ¿Y eso qué le importa a Pedro Sánchez? Ahora toca hacer campaña electoral desde el BOE. Poco acertado es el segundo editorial, dedicado a la bochornosa marcha atrás del PP con los presupuestos y el PNV. Dice Rubido que quitar la miserable cifra de 35 millones, de los casi 600 que le había regalado a los nacionalistas vascos a cambio de su voto es "un castigo al nacionalismo vasco tras su traición". La verdad la cuenta Pablo Montesinos en Libertad Digital, y es que en el PP están que trinan con Soraya, que ni siquiera ha dejado a los votantes del PP el derecho al pataleo.

La Razón lanza un "SOS: El traslado del Aquarius hasta España es inseguro". También Marhuenda se deshace con el buen corazón del flamante presidente. "Ha actuado con sentido humanitario ante una situación desesperada (...) El gesto de Pedro Sánchez es loable en su intención humanitaria". Oye, pues ahora que su casa de Pozuelo está vacía podría ofrecérsela a los inmigrantes del Aquarius. Si no caben todos, estoy segura de que Iglesias y Montero acogerán en su finca de La Navata a otros cuantos encantados, lo mismo Carmena, Colau… Pero vamos a la especialidad de Marhuenda, la sucesión en el PP. Apuesta por un "candidato único. Algo que sin duda reforzaría al PP y le daría una imagen compacta para un partido con clara tradición de gobierno". El PSOE también tiene tradición de gobierno y tiene más de un candidato. Fernando Rayón no está para nada de acuerdo con la línea del periódico. "Se han lanzado voces que sugieren una lista única que evite la división y el debate ideológico. Pues no puedo estar más en contra". No pelearse, ya lo dijo Rajoy. Sobre los presupuestos también intenta tomar el pelo a los votantes del PP. "El Partido Popular no paga traidores". Pobres peperinos, les toman por tontos.

La Vanguardia es el más acertado en su titular. "Sánchez ofrece acogida a 629 refugiados que rechaza Italia". Eso, Sánchez. A Enric Juliana le pasa lo que a mí, y mira que es raro. Que su "gesto" le recuerda "al primer Zapatero, con menos costes que la retirada de Irak. ¿Qué pasará cuando aparezcan más barcos con inmigrantes en los radares de la Marina Militar italiana?". Pues que cuando algo se convierte en costumbre deja de ser noticia, los fotógrafos se van y Pedro se hará el sueco.