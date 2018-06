Así se gestó la caída de Màxim Huerta: "El vídeo lo ha matado"

En Moncloa amanecieron con la voluntad de resistir, "tirar pa alante" pese a haber perdido ya la confianza en el entonces todavía ministro de Cultura y Deportes. El presidente Pedro Sánchez la perdió en la víspera, el martes por la noche, después de haber sido informado por su equipo del fraude de Maxim Huerta. El aviso no lo dio el propio titular de la cartera, quién tampoco informó de este escándalo cuando se le ofreció el cargo. Fue el diario El Confidencial quien avisó a Moncloa de que saldría la información al día siguiente, en la mañana del miércoles.

En el gabinete de Sánchez no daban crédito pero decidieron poner en marcha el gabinete de crisis cuanto antes. Se produjo la conversacion entre Pedro Sánchez y Maxim Huerta y acordaron aguantar y cerrar "un par de entrevistas en meios generalistas, la Ser y Ondacero", según explicaron fuentes gubernamentales. Pero hasta en eso el ministro se saltó el guión haciendo una tournée mediática, entre ellas, en el programa de Ana Rosa en Telecinco del que fue colaborador.

Pese a todo, en Moncloa se reaccionó alabando las "explicaciones solventes" que el ya ex ministro estaba dando y daba por "resuelto" el escándalo, aunque no por zanjado: "¿acaso hay algo zanjado en política?", alertaban algunas fuentes que no descartaban un nuevo ‘caso Cifuentes’. "Si surgen nuevos acontecimientos, capearemos el temporal y tomaremos decisiones".

Pero el titular de la noticia al filo de las 14:00 horas era claro: el cese no se había planteado "en ningún momento". La consigna era minimizar los daños, pasar página y borrón y cuenta nueva dado que las explicaciones de Huerta no entendían que supusieran una mancha en el expediente gubernamental. "El ciudadano Màxim pagó hace 10 años. El listón estaba muy alto y sigue muy alto tras las explicaciones de Huerta". Apoyo -casi- sin fisuras.

Todo empezó a cambiar por la tarde, cuando desde el PSOE y el Gobierno comenzaron las presiones. "Es insostenible", fue el mensaje que recibió Pedro Sánchez de algunos de sus colaboradores, ministros del Gobierno y cargos del partido. Por contra, según algunas fuentes, Iván Redondo, su jefe de gabinete se esforzaba en aguantar dado que el nombramiento de Maxim Huerta fue idea suya.

La gota que colmó el vaso llegó en forma de vídeo de hemeroteca: Libertad Digital publicó unas declaraciones del presidente del Gobierno en 2015 sobre Monedero: "Si yo tengo en mi Ejecutiva Federal una persona con una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar. Esa persona al día siguiente está fuera". En las redes sociales y grupos de Whatsapp pronto se hizo viral el vídeo de ese momento. Fue definitivo, lo que disparó las alarmas en el Gobierno e hizo que Sánchez le dejara caer. "El vídeo lo ha matao", aseguraron a LD fuentes del PSOE, "Maxim cae".