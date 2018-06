La repugnante "subasta de náufragos" que asquea a Jiménez Losantos

El Mundo dice que "Urdangarín irá a prisión". Un poquitín, tampoco vayan a creer que va a chupar lo que los de Gürtel. Por lo demás, nada que no se haya dicho hasta la saciedad sobre este caso, por lo que vamos a la novedad de la temporada. "Sánchez pone a 6 ministros a trabajar en la receptación de los migrantes del Aquarius". Majorets, bandas de música, alfombras rojas y tortas por salir en la foto. Las entradas ya están a la venta. A Federico Jiménez Losantos le asquea la "subasta de náufragos" que se produjo ayer. Los inmigrantes del Aquarius cotizaban ayer al alza en el mercado de votos. "Convirtieron el Aquarius en chatarra publicitaria para reflotar la superioridad moral progre. Pocos espectáculos más obscenos que la subasta de náufragos en la que ayer pujaban. Sánchez, las autonomías sociatas, las separatistas y Valencia". Doscientos municipios dice El Mundo que se apuntaron a la puja, y en aumento. ¿A cuanto está el kilo de náufrago del Aquarius en rentabilidad de votos? Ah, pues a mí tráeme cien, yo puedo puedo subir hasta 300 y así todo el día. Tonto el último. "Doy por hecho que tras ganar a nado el telediario solidario el Gobierno derribará en La Sexta las vallas de Ceuta y Melilla". Lo siento Federico, pero los inmigrantes de Ceuta, Melilla y los muertos en el mar de Alborán cotizaban ayer a la baja. Parece que la rentabilidad en votos no convenció a los inversores. Anson le cuenta a Rivera el cuento de la lechera, como si no tuviera bastante el de Ciudadanos con los que se cuenta a sí mismo. Le dice, o dice que le dicen "expertos de Cs", que no sé de dónde los saca, que "algunos de los que respaldaron a Sánchez se la tienen jurada y eso asfalta el camino que desemboca en elecciones generales". ¿De verdad eso creen en Ciudadanos? Pues están peor de lo que parecía. "Rivera aspira a plantear cuanto antes, incluso durante el otoño, la moción de censura presidida por un peso pesado sólo con el compromiso de que se celebren elecciones generales a los dos meses de ser nombrado presidente". Me suena, me suena, anda, pues claro que me suena, es lo mismo que plantearon en esta moción y le mandaron al carajo. ¿Qué le hace pensar que dentro de dos meses va a cambiar algo? Primero, sigue teniendo 32 diputados. Segundo, le odian por igual podemitas, nacionalistas y peperos, por lo que nadie le dará su apoyo. Rivera puede estar pidiendo elecciones hasta quedarse afónico y tendrá el apoyo de gran parte de la sociedad, pero que se olvide del Parlamento. Y de susurros ansonitas. A la oposición y a esperar su momento.

El País dice que "el Supremo condena a cinco años y 10 meses a Urdangarín". No le compra a Sánchez la propaganda del Aquarius en portada. En páginas interiores dice que "el Gobierno otorgará a los migrantes estatuo de refugiado". Y no les otorga el derecho a voto según pisen arenas valencianas porque la ley no le deja, dale tiempo. Un sospechoso artículo de Jordi Gracia, de profesión ensayista, dice que "la moción de censura ha sido un asalto al poder en toda regla, regla democrática, pero ha sido a la vez tan inesperada como racionalmente explicable". Ah, que hay que explicarlo. Vamos, que hasta ellos dudan. Curiosamente lo relaciona con la forma con que perdió el poder el PP tras los atentados del 11-M. Por las "mentiras", dice. "Para mí es la mayor razón de alegría: la credibilidad del discurso de izquierdas ha llegado de súbito y a la vez suavemente, como una primavera leve que no asalta cielo alguno sino el poder real". Vamos, que muy mono todo, que qué bien, pero que ha sido un asalto al poder. Si esto lo hace el PP para derrocar a un gobierno de izquierdas habrían ardido sus sedes, tendríamos manifestaciones en las calles a todas horas, rodea Moncloa y gritos de golpe de Estado. Y eso lo sabe hasta el tato.

ABC dice que "la Justicia condena a Urdangarín a la cárcel". Hombre ya. ¿Quién le iba a condenar si no? El editorial tiene la cara dura de hablar de una "especie de cordón sanitario contra el PP establecido por la oposición para torpedear la gobernabilidad". Bieito, un poco de pudor, después de lo que le están haciendo a Ciudadanos lo del cordón sanitario al PP ya no cuela. Hemos visto cómo al PP le han apoyado nacionalistas vascos, hemos visto al PP aplaudiendo a rabiar a Sánchez cuando atacaba a Rivera, hemos visto cómo el PP se ha sumado al único cordón sanitario que hay actualmente, y es a Ciudadanos. Así que no nos tomes el pelo. Gabriel Albiac habla del ministro de Cultura. Todavía a estas horas ministro de Cultura. "No, ningún fraude hay en que un locutor rosa ocupe ese ministerio. Ministerio de Cultura es apócope de ministerio de Cultura y Propaganda. En breve: de Propaganda. Hubo propagandistas grandiosos: Malraux, el más. Los hay irrisorios. Pero da lo mismo. Emiten publicidad: eficiente gestión de idiocia colectiva". Córcholis, Albiac, que hables de fraude y el ministro de Cultura el mismo día que le han pillado cometiendo fraude fiscal es premonitorio. ¿No has pensado en hacerte pitoniso?

La Razón dice con pesar que "Urdangarin tendrá que ingresar en prisión a la espera del recurso al TC". Es el único que lleva el Aquarius en su portada. Con una foto de inmigrantes en Tarifa, los que ayer no valían nada en votos. "España: un Aquarius cada cinco días". "Pedro Sánchez actuó correctamente desde el punto de vista humanitario", dice Marhuenda, "pero con este gesto no está resuelto el problema, ni mucho menos". Hombre, tampoco lo pretendía, sólo quería sacar tajada electoral y tocarle las narices a Podemos. "Nuestro país lleva años recibiendo pateras, acogiendo inmigrantes y salvando náufragos en el estrecho (…) No puede crearse la triste paradoja de que 629 inmigrantes sean acogidos, mientras que otros que han saltado la valla de Melilla sean devueltos a sus países de origen". Se siente, chico, pero el kilo de inmigrante de Melilla no vende ahora en el mercado electoral. Julián Cabrera se fija en otro aspecto del espectáculo Aquarius mucho más edificante. "El gesto humanitario del gobierno de Sánchez añade una interesante derivada, la de otra bandera inteligentemente arrebatada por el PSOE a Podemos. Ya lo hizo con el discurso feminista y ahora haciendo suya la pancarta de bienvenidos refugiados. Pedro le ha birlado a Pablo otra cartera con la merienda". Algo bueno tenía que salir de todo esto. Si Pedro se carga a Podemos habrá hecho mejor servicio a España incluso que si arregla Cataluña.