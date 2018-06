Pese a existir dos condenas por fraude, pese a no haber sido informado previamente por el ministro de Cultura y Deportes, y pese al escándalo generado, Pedro Sánchez mantendrá en su puesto a Maxim Huerta. Fuentes de Moncloa consultadas por Libertad Digital dan por "resuelto" el asunto, por ahora, sin pillarse los dedos con referencias temporales: "es el ministro de cultura", dicen sin conjugar en tiempos futuros al responder a la pregunta sobre una hipotética dimisión o cese.

Las citadas funetes gubernamentales haban de "explicaciones solventes", destacan que "está al corriente de pago en sus obligaciones tributarias" e intentan obviar el malestar generado por el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no fuera informado al respecto por el propio Huerta cuando se le ofreció la cartera ministerial. "Las explicaciones son suficientes, de momento", insisten estas fuentes Qeu, no obstante, no dan por zanjado este asunto.

Ronda mediática de Huerta

"No hubo mala fe, no oculté nada". Así ha explicado el titular de Deportes y Cultura, Màxim Huerta, en una entrevista en Onda Cero en la que se ha exculpado diciendo que "cambió el criterio fiscal porque cotizaba como sociedad y Hacienda revocó esa manera de tributar", lo que supuso un fraude de 218.000 euros a la Hacienda Pública.

Tras esas primeras explicaciones a un medio de comunicación privado, el ministro de Cultura ha optado por hacer una ‘ronda mediática’ por diversos medios como la Cadena Ser y Telecinco, donde ha descartado dimitir y ha admitido que no se lo contó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando le ofreció la cartera ministerial: "No lo compartí con Pedro porque fue una cuestión privada en la que yo asumí mis responsabilidades y lo explico con transparencia. Ya he hablado con Pedro Sánchez. Este es un gobierno que quiere ser claro y transparente".

Pese a tratarse de dos sentencias judiciales, el ministro ha asegurado que "no defraudé a Hacienda" y que se la regularización "afectó a muchos creadores. Es un asunto cerrado. Yo pagué hace diez años por esa cuestión. Es un asunto cerrado, una cosa caducada".

Es el primer escándalo que afecta al Gobierno a menos de una semana de ser nombrado. El supuesto fraude del ministro de Cultura, Màxim Huerta, desvelado por El Confidencial ha caído como un jarro de agua fría en el Ejecutivo donde a primera hora confíaban en poder aclararlo. Fuentes de Moncloa consultadas por Libertad Digital aseguraban que "hoy aclararemos la situación con el ministro a nivel interno", con quien están "en permanente contacto". Minutos después se producía la llamada del presidente Pedro Sánchez al ministro Huerta.

En el Gobierno, pocos han querido pronunciarse públicamente para salir en defensa de su compañero de gabinete. La titular de Transición Energética y Cambio Climático, Teresa Ribera, manifestó en la cadena SER que "no tengo capacidad ni creo que me corresponda a mi contestar sobre la noticia de Huerta. Es él quien debe responder y al presidente". Tampoco quiso hacer valoraciones al ser preguntada la responsable de Política Territorial, Meritxell Batet, quien guardó un escrupuloso silencio al ser preguntada por la cuestión.

Desde el PSOE, la vicesecretaria general, Adriana Lastra, restó peso a las informaciones publicadas porque a su juicio "Huerta se equivocó en unas deducciones que no se podían hacer pero lo solucionó hace ya tiempo", dijo en Radio Nacional. Afirmó también "con total seguridad" que el ministro y el Gobierno "darán explicaciones oportunas".

Fuentes no oficiales explican que "todo responde a un cambio en la regulación por parte del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que afecta a muchísimos profesionales de los medios de comunicación" que incurrieron en un supuesto fraude por una modificación en la regulación del impuesto de Sociedades.