Ciudadanos propone instaurar por Ley clases de inglés en verano para los escolares

"Los que somos naranjas, creemos que se puede hablar de igualdad, y se puede hablar de conciliación y de familias, y no tienes que escoger. Son valores absolutamente complementarios, porque buscan el mismo objetivo, que es una sociedad más moderna". Son palabras de Albert Rivera este jueves en la presentación de la Ley de Conciliación de Ciudadanos en el espacio The Cube de Madrid, donde el líder naranja ha estado acompañado del portavoz económico, Toni Roldán, la responsable de igualdad, Patricia Reyes, y varios ciudadanos, todos ellos padres y madres, que prestaban su testimonio sobre la conciliación de la vida laboral y familiar.

La norma que Ciudadanos llevará a debate en el Congreso plantea implantar clases de inglés gratuitas y voluntarias en verano (el mes de julio) para los escolares entre 6 y 12 años, un incremento de las bajas de paternidad bonificando al 100% la cuota a la Seguridad Social, un incremento de las mujeres en los Consejos de Administración de las empresas y una ampliación del concepto de familia numerosa especial que incluiría también las parejas de hecho, las familias con cuatro o más hijos (actualmente el limite es cinco) o las familias monoparentales con tres hijos.

Se trata, en palabras de Rivera, de equiparar nuestro país a las naciones nórdicas que han implementado modelos de éxito: "Si queremos los resultados de Suecia hay que hacer cosas como en Suecia".

Hasta treinta y cuatro semanas de maternidad y paternidad

En concreto, las bajas de maternidad y paternidad se ampliarían hasta un total de treinta y cuatro semanas, diez para cada progenitor intransferibles, otras diez transferibles y, en el caso de completarlas, un bonus de otras cuatro semanas. En cuanto a las clases de inglés en verano, se realizarían por profesores nativos en el mismo centro donde curse el alumno.

Ademas, la norma habla de que las empresas con más de cien trabajadores tengan la "obligación de establecer objetivos concretos de presencia de mujeres en sus consejos de administración". Ciudadanos asegura que no pretende "imponer" sino "contar con el compromiso de las propias empresas, para poder avanzar entre todos hacia una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de responsabilidad".

Rivera pretende también combatir por Ley la llamada "brecha salarial" entre hombres y mujeres. El presidente de Ciudadanos, sin citarle por su nombre, arremetía contra el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien en su día dijo que el Estado no debería entrar en ese asunto. "Un expresidente que decía que eso no era cosa de la vida pública. Nosotros discrepamos, sí que creemos que se deben hacer cosas para luchar contra la brecha salaria, porque existe".

Para ello, la Ley de Conciliación naranja obligaría a las compañías de más de 250 trabajadores a informar a sus empleados, si estos lo solicitan, "sobre cuál es la retribución media dentro de su grupo profesional, desglosada por sexos, siempre respetando la normativa sobre protección de datos de carácter personal".