Celaá niega la evidencia: afirma que el imputado Planas "no tiene cuentas pendientes con la justicia"

La portavoz del Gobierno no quiso dar rodeos y comenzó su intervención en la sala de prensa reconociendo que "ésta ha sido una semana dinámica en la que se ha puesto a prueba la capacidad de reacción de este Gobierno". Habló de la "crisis" en el relevo del ministerio de Cultura "en apenas 12 horas" lo que califió como una "buena noticia" para los españoles que se asumen las responsabilidades con tanta celeridad.

Eso sí, ni una mención inicial al caso del imputado ministro de Agricultura, Luis Planas, quien se convirtió en el auténtico protagonista del turno de preguntas. Isabel Celaá no quiso responder a la cuestión planteada por LIbertad Digital de si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conocía la imputación antes de ofrecerle la cartera de Agricultura. Pero sí dejó claro que el Gobierno no cree que esto sea una imputación al uso.

"El ministro no tiene ninguna cuenta pendiente con la Justicia", fue el argumento reiterado por la portavoz Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y añadió: "el Gobierno tiene toda la confianza en el señor Luis Planas. Es un ministro de garantía. Ha trabajado con excelentes resultados y tenemos toda la confianza".

Repreguntada por este periódico por el motivo de la negación de la imputación, la también ministra de Educación aclaró que "seguimos pensando que no tiene cuentas pendientes con la Justicia. El ministro dio todas las informaciones La Fiscalía ha asumido que no tenía conocimiento de los hechos. Pensamos que no se va a acusar a Planas".

Celaá no quiso entrar en el futurible de que finalmente no se levante la imputación, como ha manifestado la Fiscalía, ni en si, llegado ese caso, Pedro Sánchez cesaría a Planas para cumplir su palabra de que no tendría ministros imputados. "No nos vamos a poner en casos hipotéticos. No hay ninguna hipótesis de trabajo. Luis Planas no tiene ninguna cuenta pendiente con la Justicia".

Tampoco quiso responder a la pregunta de LD sobre la ruptura de la palabra dada por Pedro Sánchez en 2015, recién llegado a la secretaría general del PSOE, de que no nombraría "a ministros imputados" tal y como muestra el vídeo publicado por Libertad Digital.