Una mujer retira lazos amarillos en Palamós: "Han amenazado a mi marido con cortarle el cuello"

Muchos catalanes contrarios al proceso secesionista están hartos y desesperados. Los independentistas radicales se han apropiado del espacio público para llenarlo de esteladas, lazos amarillos o incluso para montar un cementerio de cruces en la playa. Cuando uno de los vecinos no comulga con la causa e incluso tiene el valor de retirar los símbolos independentistas, la respuesta es siempre la misma: presiones, amenazas, insultos o incluso agresiones.

En este caso, una mujer avanza por un camino del barrio de San Joan en el municipio gerundense de Palamós con un saco de basura en una mano y una cuchilla en la otra. Avanza decidida, cortando los lazos amarillos anudados en una barandilla mientras varias personas la increpan y la graban en vídeo. La mujer se dirige a sus vecinos: "No lo soporto porque esto sólo ha traído enfrentamientos y malestar".

Uno de los asistentes pide a la mujer que deje los lazos amarillos donde están, pero ella, contesta gravemente alterada: "¿Tú sabes que han amenazado a mi marido? ¿que le cortarían el cuello, los que estaban colgando (lazos)?".

El hombre contesta que de eso no sabe nada. "Pues yo sí lo sé", responde ella muy enfadada. Y añade, dirigiéndose a la persona que graba el vídeo: "No me grabes y no lo entregues en ningún lado. Ya sé quién eres tú. El jefe de Sant Joan".

Queda por saber quién es el "jefe de Sant Joan". Desde la Policía Local de Palamós aseguran que desconocen la existencia de este vídeo y remiten cualquier contacto al departamento de Comunicación del Ayuntamiento.