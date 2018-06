Los diputados presos y Puigdemont exigen al 'Parlament' dietas por desplazamientos

Los diputados de Junts per Catalunya (JxCat) Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull no pueden asistir a las sesiones plenarias del Parlament ni participar en el día a día de la cámara. Están en prisión preventiva. Tampoco Carles Puigdemont dispone de libertad de movimientos. Se encuentra en Berlín a la espera de la decisión de la justicia alemana sobre su extradición a España. A pesar de ello, quieren cobrar las dietas por desplazamiento de las que disponen los diputados autonómicos catalanes en función de la distancia entre su residencia habitual y el Parlament.

De esta manera, su grupo parlamentario ha presentado un escrito en la mesa de la cámara en la que reclama el pago con los retrasos correspondientes de la indemnización por desplazamientos en el ejercicio de sus actividades parlamentarias. Consideran que mantienen todos sus derechos y prerrogativas como diputados y que aunque no puedan acudir al Parlament les corresponde la asignación. JxCat considera que sus cuatro diputados "se encuentran en circunstancias extraordinarias y nada justifica que no se les pague". Además, recuerda que se han dado casos de diputados que por enfermedad se han apartado de la actividad parlamentaria sin que la institución les retirara la indemnización por desplazamientos. Así pues, el grupo de Puigdemont afirma que no abonar estas dietas a los presos y al fugado es una "discriminación" aunque por razones de fuerza mayor no acusan al Parlament.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha anunciado que su partido se opondrá al pago y afirma que es "una auténtica vergüenza que después de haber dado un golpe de Estado, de haberse fugado y de llevarse el sueldo calentito ahora quieran además las dietas por desplazamientos".