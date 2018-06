El separatismo enseña los dientes al Rey

Intensa agenda catalana del Rey. Este viernes presidirá la inauguración de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona y la próxima semana, la entrega de premios de la Fundación Princesa de Gerona en la localidad de Vilablareix, en unas instalaciones del Celler de Can Roca. La portavoz del gobierno catalán, Elsa Artadi, no ha aclarado en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo si el presidente de la Generalidad, Quim Torra, asistirá a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo. Torra no quiere ceñirse a los usos protocolarios frente a quien acusan de haber fomentado un "a por ellos" contra los catalanes en su discurso del pasado 3 de octubre. El Rey ha sido declarado persona non grata en los ayuntamientos gobernados por nacionalistas y son constantes los ataques a su figura en Cataluña.

Sin embargo, en el seno del gobierno autonómico hay una cierta preocupación por la imagen que puede inferirse de un desplante o un plante al Rey en medio del nuevo clima propiciado por el cambio de Gobierno. La Generalidad considera que Felipe VI debe retractarse del discurso pronunciado frente al golpe de Estado para empezar a hablar de una normalización institucional. En esa línea, Artadi ha llegado a reivindicar la figura de Juan Carlos para atacar al Rey e instarle a recuperar "el espíritu de su padre".

Amenazas a los hermanos Roca

La siguiente visita de alto riesgo del Rey ya ha causado problemas a sus anfitriones. El Ayuntamiento de Gerona se negó a ceder su auditorio para la entrega de premios de la Fundación Princesa de Gerona y los hermanos Roca ya han recibido presiones y amenazas por parte de la CUP para que no alquilen sus instalaciones a dicha fundación. El alcalde de Vilablareix, de ERC, también ha cargado contra el Rey y declarado que no es bienvenido a la población en la que se enclava el pabellón de eventos de los famosos cocineros.

Los ataques a la Corona comenzaron tras los atentados islamistas del pasado agosto en Barcelona y Cambrils. El separatismo convirtió la manifestación en contra del terrorismo en una manifestación contra España, el Gobierno y el Rey,a quien acusaban en las pancartas de traficar con armas con los terroristas.