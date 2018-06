La historia se repite en Podemos: un grupo parlamentario autonómico que no responde a la dirección del partido en su comunidad. Primero, sucedió en Navarra, y ahora, es el turno de La Rioja.

Tres de los cuatro diputados que tiene el partido en el Parlamento riojano anunciaron este lunes que dejaban de reconocer a la actual dirección autonómica. Además, pedían la destitución del líder en la comunidad , Kiko Garrido, y de su número dos, Miguel Reinares.

Esta rebelión contra la dirección de Podemos La Rioja está siendo dirigida por la portavoz del grupo parlamentario, Ana Carmen Sáinz, y los diputados autonómicos Germán Cantabrana y Juan Calvo. Dicen que han sufrido "campañas de desprestigio", "denuncias falsas" e intentos de "acallar" su trabajo en el Parlamento por desavenencias con la dirección. "acoso constante" y "ataques" contra su labor en el Parlamento regional. Además, aseguran que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial (UDEF) está investigando a Miguel Reinares, número dos del partido.

La dirección de Podemos La Rioja niega estas acusaciones y precisan que han contactado con la Policía Nacional para desmentir la acusación contra Reinares.

Los críticos no solo hacen estas acusaciones, también han abierto un expediente de expulsión contra la cuarta diputada en el Parlamento Autonómico, Natalia Rodríguez, la única que no se ha unido a su particular rebelión y a la que acusan de "la sustracción de documentos del Parlamento".

Rodríguez ya ha avisado que acudirá a los tribunales contra el grupo que lidera Germán Cantabrana, a quien acusa de tener "una alianza oculta con el PP", tal y como informa el diario La Rioja.

La cúpula, con la dirección autonómica

Desde Madrid, la cúpula nacional del partido morado ya ha mostrado su apoyo a Podemos La Rioja y Pablo Echenique pidió este lunes a los tres diputados díscolos que acabaran con su desafío.

"No son los diputados los que tienen que reconocer a las direcciones en Podemos. En Podemos somos un partido democrático y las direcciones las reconocen los inscritos, no los cargos públicos", dijo el secretario de Organización.