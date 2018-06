Podemos vuelve a fundirse con los separatistas para votar contra de la unidad de España

No es extraño ver aUnidos Podemos votando lo mismo que los separatistas en el Congreso. Este martes, volvió a suceder. El partido morado se sumó al PDeCAT, a ERC y al PNV para votar "no" a una Proposición No de Ley del PP en defensa de la unidad de España y en contra de cualquier intento de referéndum secesionista. A pesar de esta negativa, la PNL salió adelante gracias al apoyo de PP, PSOE, Ciudadanos y parte del Grupo Mixto .

Unidos Podemos explicó este voto negativo asegurando que "esta PNL sobre la unidad de España es cínica, está caducada y es frentista. No contribuye en nada positivo al debate sobre la crisis territorial y la situación de Cataluña", dijo su diputado Josep Vendrell. "Hablan de una nación de ciudadanos libres e iguales pero el PP, con el apoyo de Cs, ha atentado sistemáticamente contra las libertades", afirmó el podemita que añadió que "el primer deber patriótico es no robar. No vale darse golpes en el pecho por España para al mismo tiempo alimentar la corrupción".

Aunque, en su réplica desde la tribuna, reconoció "que el Gobierno de Cataluña se equivocó gravemente con la proclamación de la independencia en lugar de convocar elecciones", dejó claro que, para Podemos, el PP es el principal "responsable de la crisis territorial que sufre España" porque "recurrieron el Estatut" y "manipularon" el Tribunal Constitucional.

El diputado de Unidos Podemos finalizó su intervención lanzando un mensaje al PSOE: "Que no les tiemblen las piernas ante la derecha, no se acomplejen, afronten el debate territorial con valentía, asuman el reto federal y plurinacional con todas sus consecuencias".

Concesiones del PP para que PSOE le apoye

El alineamiento de Podemos con los separatistas se producía pese a las concesiones del PP, el autor de la iniciativa, para recabar el apoyo del PSOE. Así, el punto quinto de la PNL trata de dar un impulso a la comisión parlamentaria sobre el estudio del modelo autonómico, creada a iniciativa de los socialistas y que han ido boicoteando esta legislatura, por diversas razones, los separatistas, Podemos y Ciudadanos. Pide, en concreto, que en el seno de dicha comisión se "analice, y en su caso, incorpore en su informe el tratamiento de los hechos diferenciales".

Menos éxito que los socialistas tuvieron Ciudadanos, que no lograban que el PP aceptase su enmienda abogando por la reforma electoral anunciada por Albert Rivera el pasado sábado en Málaga, que fija un mínimo de un 3% de voto en toda España para obtener representación parlamentaria, algo pensado, según la propia argumentación del partido naranja, para evitar que los grupos nacionalistas obtengan representación y puedan determinar los Presupuestos Generales del Estado o la gobernabilidad de España, a cambio de privilegios.