Sin sorpresas. La línea la fijó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y este miércoles, el nuevo ministro de Interior, el juez Fernando Grande-Marlaska, confirmó que habrá acercamiento de los políticos presos a las cárceles catalanas.

Preguntado por la portavoz de En Comú-Podem, Lucía Martín "¿cuándo va a ordenar el Gobierno a Instituciones Penitenciarias el traslado a cárceles catalanas de las representantes políticas y sociales que están en la cárcel?", Marlaska explicó: "Este ministro no va a ordenar, lo único que pide es que se cumpla la Ley. Los funcionarios de Instituciones Penitenciarias son los que definirán y propondrán, en su caso, el traslado. Pero, siendo un poco más concreto, ya se ha expuesto que, cuando son presos provisionales, fundamentalmente están a disposición del juez encargado de la instrucción. Cuando la fase de instrucción está viva, muchas diligencias exigen la presencia física de los investigados. Eso conlleva que tengan que tengan que estar cerca del órgano judicial".

Es decir, que no se moverá nada hasta que no concluya la instrucción y se produzca una condena en firme. Sería, según el ministro, "el momento concreto donde se podrá evaluar ese traslado para que también pueda garantizarse, no sólo la cercanía con su ámbito familiar, sino principalmente la cercanía con su asistencia con los letrados para garantizar un correcto y pleno ejercicio del derecho de defensa propio de un Estado de derecho como el que nos encontramos".

Podemos: "Nos alegra"

Algo que motivó la satisfacción de la representante catalana de Podemos: "Nos alegra mucho el giro de guión de estas últimas semanas que hemos visto en su partido. Hemos dejado atrás las palabras del señor Iceta que decía que no era momento de trasladar a esas personas o las de la señora Batet que decía que era una cosa del juez. Yo creo que hoy está claro que ese acercamiento depende de Instituciones Penitenciarias y que, por lo tanto, la responsabilidad de iniciar esa gestión es suya. Lo que añadimos nosotras es que no aleguen innecesariamente esa cuestión y empiecen a tomar acciones hoy mismo".

Martín explicó que urge "evitar el sufrimiento de las familias de los separatistas cogiendo trenes cada semana, en algunos casos llevando criaturas muy pequeñas, para poder ver 40 minutos a sus familiares" y manifestó que "es el momento de empezar a concretar esas medidas para las que saben bien van a tener nuestro apoyo. Necesitamos hechos porque es una cuestión de justicia. Está en su mano, ministro, inicien el procedimiento para trasladar a cárceles catalanas a las personas que aún están presas".

La respuesta de Marlaska fue un tanto sorprendente en este extremo:"Creo que estamos hablando en términos sustancialmente idénticos usted y yo. Los traslados para los presos, si son continuos, es una carga indeseable por las condiciones y circunstancias en las que deben realizarse. Necesitamos conocer cuál es esa realidad procesal, desde luego. Nuestra finalidad es la aludida, la de garantizar el ejercicio de defensa".