La Casa del Rey reenvía a Pedro Sánchez la carta de Torra, Mas y Puigdemont

La Casa del Rey ha trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la carta que le han enviado a Felipe VI el presidente de la Generalidad, Quim Torra y los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, en la que le pedían al jefe del Estado una reflexión sobre su papel en el desafío secesionista y una negociación que termine dando la palabra a los catalanes.

Según han informado fuentes de Zarzuela, el escrito se ha remitido a Palacio de la Moncloa en cumplimiento del artículo 64.1 de la Constitución, que establece que "los actos del Rey serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes".

Así, el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, ha remitido una carta al presidente de la Generalidad en la que, por encargo del Rey, acusa recibo de su misiva y le informa de que ésta se le ha trasladado al jefe del Ejecutivo.

Tras tener conocimiento de la carta de Torra, Mas y Puigdemont, fuentes del Gobierno de Pedro Sánchez señalan que el Ejecutivo, en lo que está trabajando, es en cerrar un encuentro entre Sánchez y Torra, dentro de la ronda de entrevistas que el jefe del Ejecutivo se ha comprometido a tener con los presidentes autonómicos.

Esa ronda se celebrará por orden de antigüedad de los Estatutos de Autonomía, de manera que el primero en ser recibido por Sánchez será el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, el 25 de junio, y el segundo, Quim Torra, el 9 de julio.

Antes de eso, este viernes Sánchez acompañará a Felipe VI a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona, donde, en principio, coincidirían con Torra si éste no excusa asistencia. Pero en este marco, precisa el Ejecutivo, no cabe esperar nada más que el monarca y el jefe del Gobierno puedan saludar e intercambiar unas palabras con Torra.

Para hacer realidad el deseo de Torra de ser recibido por el Rey, el presidente de la Generalidad debería solicitar una audiencia con el monarca en el Palacio de la Zarzuela, algo que los líderes autonómicos suelen solicitar al poco de tomar posesión, y que, en el caso de Torra, no se ha producido.

Pero además, el jefe del Estado, por el papel que le otorga la Constitución, no puede entrar en ninguna negociación con los presidentes autonómicos, como le piden Torra, Mas y Puigdemont en la carta, pues estaría invadiendo unas competencias que son del Gobierno.

El presidente de la Generalidad, Quim Torra, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no autorice" su reunión con el Rey este viernes en Tarragona, aprovechando la inauguración de los Juegos Mediterráneos, y ha cuestionado la voluntad de "diálogo" del Estado.

Desde su cuenta personal en Twitter, Torra se ha hecho eco de la reacción a su carta a Felipe VI: "Si el Rey el día 3 de octubre hizo el discurso que hizo, autorizado por el señor Mariano Rajoy, ¿ahora por qué el señor Pedro Sánchez no le autoriza a hablar con el presidente de Cataluña? ¿Queremos o no queremos diálogo?".

