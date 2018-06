Las primeras palabras de Rajoy sobre los candidatos desde su registro en Santa Pola

Mariano Rajoy, que se ha incorporado esta mañana a su puesto de registrador de la propiedad en Santa Pola (Alicante), es el primer expresidente del Gobierno que, al abandonar el cargo, vuelve a su actividad anterior y decide apartarse definitivamente la política.

"Me he retirado de la política y vuelvo a donde estaba. No hay mucho más que decir", ha comentado a los periodistas que le esperaban a las puertas de su nuevo trabajo el hasta hace menos de un mes presidente del Gobierno, a quien un grupo de personas ha recibido con gritos de "presidente, presidente". Para reafirmar esa idea de retirada de la política, Rajoy ha eludido pronunciarse sobre los candidatos a sucederle en el PP y se ha limitado a afirmar: "Lo que yo diga es muy poco relevante".

Rajoy ya estuvo este martes en el despacho que ocupa desde hoy oficialmente, para ser informado de los pormenores de su tarea por el registrador que le ha sustituido interinamente durante los últimos 28 años, Francisco Riquelme, que además es amigo personal. También conoció y saludó uno por uno a los siete empleados con los que trabajará a partir de ahora.

Mariano Rajoy, sexto expresidente de la democracia, parece por ahora dispuesto a recuperar una vida "normal", algo que no hicieron ninguno de sus antecesores.